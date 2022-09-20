Đen đủi như Triệu Lộ Tư làm gì cũng bị anti fan chỉ trích, than thở thôi cũng lên hot search

Chỉ một câu trả lời phỏng vấn đã lên tới 2 hot search, Triệu Lộ Tư bị mắng thảm vì chiếm dụng tài nguyên công cộng.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Giải Trí Trung Tân, Triệu Lộ Tư cho biết sự nghiệp của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những thời điểm cô từng không có dự án để đóng và phải đi chạy thử vai ở nhiều nơi nhưng vẫn không được nhận. Sau đó, chia sẻ này của nữ diễn viên lọt tới 2 hot search trên Weibo. Cụ thể, từ khóa "Triệu Lộ Tư không phải lúc nào cũng thuận lợi" đã leo lên top 1 hot search bảng giải trí và top 6 hot search bảng tổng hợp.

Triệu Lộ Tư cho biết sự nghiệp của mình không thuận lợi như nhiều người thường nghĩ - Ảnh: Internet Đáng nói, 18/9 vừa qua là ngày lễ kỷ niệm của Trung Quốc. Do đó, các hot search liên quan đến minh tinh hoặc giải trí thường sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, từ khóa về Triệu Lộ Tư lại ngang nhiên chiếm tới 2 hot search trong ngày kỷ niệm của đất nước. Xui xẻo cho cô nàng là chỉ vì hành động này mà Triệu Lộ Tư đã bị chỉ trích không ngớt.

Bên cạnh đó, người đẹp họ Triệu còn leo hot search bởi một chia sẻ về sự nghiệp. Trong khi hoạt động nghệ thuật từ trước đến nay của cô đều rất thuận lợi, gần như không có khó khăn gì. Điều này càng làm giảm hảo cảm của công chúng dành cho nữ diễn viên. Khán giả không những chê Triệu Lộ Tư bán thảm mà còn mắng cô chiếm dụng tài nguyên công cộng. Khi thấy thần tượng bị phê bình, người hâm mộ Triệu Lộ Tư cho rằng cô bị hãm hại. Tuy nhiên, cư dân mạng gần như không tin lời biện minh của fan nữ diễn viên. Cô nàng sở hữu lượng anti fan cực khủng trong Cbiz - Ảnh: Internet Trên Douban còn thực hiện một cuộc bình chọn "Tiểu hoa sau 1995 nào khiến fan của các tiểu sinh không thích thần tượng của mình hợp tác nhất?". Kết quả cho thấy, Triệu Lộ Tư đứng top đầu với 76% phiếu bầu. Trong quá khứ, đoàn đội Triệu Lộ Tư từng nhiều lần lợi dụng người khác để nâng cao danh tiếng. Do đó, nữ diễn viên sở hữu khá nhiều antifan, đồng thời khán giả cũng dần mất thiện cảm về cô.

Triệu Lộ Tư và thủ đoạn đi lên thành công thị phi về cách xây dựng hình ảnh cá nhân gây tranh cãi Triệu Lộ Tư từ cô hot girl mạng trở thành nữ diễn viên trẻ nổi bật trong showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, hành trình nổi tiếng của cô không khỏi gây nhiều tranh cãi.

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