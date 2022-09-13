Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim mới gây tranh cãi từ phía người hâm mộ.
- Danh tiếng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vừa bứt lên sau Tinh Hán Xán Lạn chưa được bao lâu đã bị fan làm tổn hại ít nhiều vì điều này
- Không được đánh giá cao như Tinh Hán Xán Lạn nhưng Triệu Lộ Tư và tình mới vẫn tạo được kỷ lục lớn ở phim mới
Với sự góp mặt của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, Vụng Trộm Không Thể Giấu hiện đang là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sức hút của phim còn lớn hơn khi Triệu Lộ Tư vừa có màn thể hiện xuất sắc trong Tinh Hán Xán Lạn cùng Ngô Lỗi.
Dẫu vậy bên cạnh những sự chờ đợi vẫn xuất hiện đâu đó những sự nghip ngại về thành công của bộ phim này. Đặc biệt có ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư không phù hợp với vai diễn Tang Trĩ. Các bài đăng liên quan đến tạo hình của nhân vật Tang Trĩ đều nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư không có vẻ ngoài trẻ trung của một nữ sinh như Tang Trĩ.
Tuy nhiên, netizen dường như đang quá khắt khe với mỹ nhân sinh năm 1998. Để vào vai tốt hơn, Triệu Lộ Tư đã quyết tâm "trẻ hóa" bản thân bằng rất nhiều cách như việc thay đổi kiểu tóc hoặc trang phục chẳng hạn...
Người hâm mộ cũng cho rằng netizen đang lấy tiêu chuẩn truyện tranh để soi chiếu lên Triệu Lộ Tư và dàn diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu. Việc này là không thể vì nguyên mẫu truyện tranh là không có thực, được xây dựng rất hoàn mỹ. Hơn nữa việc tìm ra một người phù hợp với nhân vật trong nguyên tác là rất khó và cái quan trọng nhất vẫn là chất lượng phim chứ không phải ngoại hình diễn viên.
Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến sự mới mẻ trong bối cảnh mà loạt phim cổ trang đang chiếm sóng quá nhiều và gây nhàm chán cho người xem.