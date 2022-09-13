Với sự góp mặt của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, Vụng Trộm Không Thể Giấu hiện đang là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sức hút của phim còn lớn hơn khi Triệu Lộ Tư vừa có màn thể hiện xuất sắc trong Tinh Hán Xán Lạn cùng Ngô Lỗi.

Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ có thêm màn thể hiện tốt nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Dẫu vậy bên cạnh những sự chờ đợi vẫn xuất hiện đâu đó những sự nghip ngại về thành công của bộ phim này. Đặc biệt có ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư không phù hợp với vai diễn Tang Trĩ. Các bài đăng liên quan đến tạo hình của nhân vật Tang Trĩ đều nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư không có vẻ ngoài trẻ trung của một nữ sinh như Tang Trĩ.