Danh tiếng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vừa bứt lên sau Tinh Hán Xán Lạn chưa được bao lâu đã bị fan làm tổn hại ít nhiều vì điều này

Có vẻ như sau khi phải xin lỗi Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác, fan couple của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư vẫn chưa nhận thức được vấn đề đang làm ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của thần tượng mình.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi được rất nhiều người yêu thích. Trong phim cả 2 đã có màn thể hiện tốt và khiến cho người xem không thể rời mắt khỏi những phân cảnh tình cảm của cặp đôi vì quá chân thật. Chính vì vậy mà ngay sau khi kết thúc phim, đông đảo người hâm mộ đều ''đẩy thuyền'' 2 người đến với nhau. Tuy nhiên mới đây, Ngô Lộ Khả Đào (tên fan couple của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư) đã liên tục phải nhận gạch đá vì thói sao chép.

Fan couple của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bị tố đạo nhái - Ảnh: Internet Cụ thể cách đây không lâu, fan couple Bác Quân Nhất Tiêu (Tiêu Chiến –Vương Nhất Bác) đã tố Ngô Lộ Khả Đào ăn cắp ý tưởng của mình. Được biết, fan couple Tinh Hán Xán Lạn đã sao chép toàn bộ luật siêu thoại của fan 2 chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh. Mặc cho sau đó đã xin lối và nhận hoàn toàn về lỗi sai về mình.

Tưởng chừng như đây sẽ bài học đáng nhớ với Ngô Lộ Khả Đào nhưng không họ vẫn chứng nào tật đó khi chuyển mục tiêu ăn cắp sang fandom khác mà thôi. Theo đó chỉ các đây vài giờ, fan couple Lãng Lãng Đinh (Cung Tuấn – Trương Triết Hạn) của Sơn Hà Lệnh đã lên tiếng tố fan Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư sao chép nội dung bài đăng của mình. Được biết bài viết này đã được đăng từ năm 2021 và rất nổi tiếng thời điểm đó.

Loạt bằng chứng chứng mình phía fan couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đạo nhái - Ảnh: Internet Liên tục gây tiếng xấu, fan couple của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư phải nhận vô số gạch đá từ phía cộng đồng mạng. Một số bộ phận netizen cho rằng việc làm của Ngô Lộ Khả Đào đang không giúp ích được cho hình ảnh thần tượng mà ngược lại họ đang đi bêu idol của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó Ngô Lộ Khả Đào đã đưa ra bằng chứng rằng mình không đạo Lãng Lãng Đinh. Theo đó, trên thực tế bài viết năm 2021 của fan couple Sơn Hà Lệnh cũng là mượn ý tưởng từ một bài từng được đăng năm 2019. Bài đăng minh oan của phía fan couple Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Hiện tại đôi bên vẫn đang tranh cãi quyết liệt về vấn đề này và sự việc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong khoảng thời gian tới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tieng-cua-trieu-lo-tu-va-ngo-loi-vua-but-len-sau-tinh-han-xan-lan-chua-duoc-bao-lau-da-bi-fan-lam-ton-hai-it-nhieu-vi-dieu-nay-500766.html