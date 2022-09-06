Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vừa đạt được thành tích khủng trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Nhờ Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của Triệu Lộ Tư đang dần vươn lên vị trí đứng đầu trong dàn tiểu hoa 95. Chính vì vậy mọi sự xuất hiện của cô trong dự án phim mới đều được mọi người dành nhiều sự quan tâm nhất định. Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư ở hậu trường Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Theo thông tin đăng tải từ một vài bài viết của blogger nổi tiếng, ''mỹ nhân xuyên không'' đã đồng ý tham gia bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cặp với Trần Triết Viễn. Dẫu cho không gặp may mắn khi dự án liên tục bị chê về tạo hình của các nhân vừa qua nhưng cặp đôi chính vẫn rất biết cách gây sự chú ý.

Cụ thể mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện couple Viễn Phó Tương Tư (couple Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn) ở Vụng Trộm Không Thể Giấu đã lọt top 10 trong bảng xếp hạng cặp đôi. Nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lộ Tư trong phim mới - Ảnh: Internet Dù nhiều người vẫn còn rất luyến tiếc couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều khán giả ủng hộ màn hợp tác đầu tay của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Theo đó, họ cho rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu mới chỉ đang được quay, những tạo hình bị leak ra gần đây cũng không thể đánh giá được cả bộ phim. Bên cạnh đó, sự chênh lệch chiều cao cùng khả năng tạo chemistry cực ngọt của Triệu Lộ Tư cũng sẽ giúp bộ phim này có cơ hội bạo lớn.

Trần Triết Viễn liệu có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Ngô Lỗi trong dự án lần này? - Ảnh: Internet - Nam nữ chính đều có đẹp, lại được chú ý ngay từ đầu, chỉ cần kịch bản đủ ngọt là dễ nổi tiếng. Năm sau chiếu vào mùa hè nữa là ngon. - Cặp này đẹp đôi mà, đâu thể chỉ dựa vào mấy tấm ảnh leak mà suy đoán được. Tôi thấy chem của 2 người cũng không tệ đâu. Hiện bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.

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