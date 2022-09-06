Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vừa đạt được thành tích khủng trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.
- Triệu Lộ Tư được biên kịch nổi tiếng - Vu Chính khen ngợi hết lời, netizen ngầm phản đối điều này
- Xuất hiện cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư khiến netizen phát rồ trước nhan sắc xứng danh 'tiên nữ giáng trần'
Nhờ Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của Triệu Lộ Tư đang dần vươn lên vị trí đứng đầu trong dàn tiểu hoa 95. Chính vì vậy mọi sự xuất hiện của cô trong dự án phim mới đều được mọi người dành nhiều sự quan tâm nhất định.
Theo thông tin đăng tải từ một vài bài viết của blogger nổi tiếng, ''mỹ nhân xuyên không'' đã đồng ý tham gia bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cặp với Trần Triết Viễn. Dẫu cho không gặp may mắn khi dự án liên tục bị chê về tạo hình của các nhân vừa qua nhưng cặp đôi chính vẫn rất biết cách gây sự chú ý.
Cụ thể mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện couple Viễn Phó Tương Tư (couple Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn) ở Vụng Trộm Không Thể Giấu đã lọt top 10 trong bảng xếp hạng cặp đôi.
Dù nhiều người vẫn còn rất luyến tiếc couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều khán giả ủng hộ màn hợp tác đầu tay của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Theo đó, họ cho rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu mới chỉ đang được quay, những tạo hình bị leak ra gần đây cũng không thể đánh giá được cả bộ phim. Bên cạnh đó, sự chênh lệch chiều cao cùng khả năng tạo chemistry cực ngọt của Triệu Lộ Tư cũng sẽ giúp bộ phim này có cơ hội bạo lớn.
- Nam nữ chính đều có đẹp, lại được chú ý ngay từ đầu, chỉ cần kịch bản đủ ngọt là dễ nổi tiếng. Năm sau chiếu vào mùa hè nữa là ngon.
- Cặp này đẹp đôi mà, đâu thể chỉ dựa vào mấy tấm ảnh leak mà suy đoán được. Tôi thấy chem của 2 người cũng không tệ đâu.
Hiện bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.