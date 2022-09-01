Dương Dương và Ngô Lỗi sắp chạm mặt tại sự kiện, netizen có cơ hội so sánh ai mới là người xứng đôi với Triệu Lộ Tư đây?

Cư dân mạng đang lan truyền thông tin cho biết Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và Dương Dương sẽ cùng xuất hiện trong một sự kiện vào tháng 9 này.

Gần đây, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ nhờ bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó cả 2 còn được netizen rất tích cực đẩy thuyền và sắp tới đây họ sẽ được nhìn thấy cặp đôi cùng xuất hiện tại một sự kiện. Cụ thể, trên mạng lan truyền thông tin cho biết vào ngày 24/9 này, tại Thượng Hải sẽ tổ chức một sự kiện lớn quy tụ dàn sao đình đám Cbiz. Trong danh sách các nghệ sĩ dự kiến tham gia có Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Bằng chứng là cả 2 đã bị bắt gặp đang có mặt tại sân bay để có mặt tại sự kiện đúng lịch trình.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó, nhiều cư dân mạng cho rằng Dương Dương với tư cách là người phát ngôn của thương hiệu cũng sẽ đến tham dự sự kiện tại Thượng Hải này. Thông tin này khiến cho fan hâm mộ đứng ngồi không yên bởi trước đó không lâu cặp đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng là cặp đôi được nhiều người yêu thích không kém cạnh nữ diễn viên với Ngô Lỗi. Triệu Lộ Tư và Dương Dương - Ảnh: Internet Chưa đầy 1 năm, Triệu Lộ Tư đã có 2 dự án phim cổ trang được lên sóng. Trước là Thả Thí Thiên Hạ đóng cặp cùng Dương Dương, sau là Tinh Hán Xán Lạn hợp tác cùng Ngô Lỗi. So về độ nổi tiếng và sức hút với khán giả, rõ ràng couple Ngô Lỗi – và Triệu Lộ Tư đang chiếm ưu thế hơn hẳn. Thậm chí, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn còn được cho là vượt mặt Trầm Vụn Hương Phai – phim của 2 lưu lượng đình đám Cbiz Dương Tử và Thành Nghị.

Trong khi đó, Thả Thí Thiên Hạ dù đã nhận được sự kỳ vọng rất lớn nhưng khi lên sóng lại thất bại ê chề. Hiện tại, khán giả rất mong đợi bộ 3 ngôi sao Dương Dương, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cùng xác nhận sẽ tham gia sự kiện này.

Xuất hiện tin đồn Triệu Lộ Tư được đôn lên tuyến 1, dân tình đồng thanh 'chê' Tin đồn Triệu Lộ Tư được chuyển lên tuyến 1 nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả.

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