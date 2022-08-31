Xuất hiện tin đồn Triệu Lộ Tư được đôn lên tuyến 1, dân tình đồng thanh 'chê'

Sao quốc tế 31/08/2022 23:02

Tin đồn Triệu Lộ Tư được chuyển lên tuyến 1 nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả.

Sau thành công của hai bộ phim cổ trang lên sóng đầu năm 2022 là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những nữ diễn viên có màn thể hiện xuất sắc trong năm nay và hứa hẹn trở thành cái tên nổi tiếng hơn nữa trong Cbiz.  

Xuất hiện tin đồn Triệu Lộ Tư được đôn lên tuyến 1, dân tình đồng thanh 'chê' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, một nguồn tin đã tiết lộ tình trạng hiện tại của Triệu Lộ Tư. Cụ thể, nguồn tin cho biết hiện tại cô nàng đang rất nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Một blogger khác cũng cho biết Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn đã ổn định vị trí của mình trong giới diễn viên, hiện cô nàng đã được chuẩn tuyến 1. 

Dẫu cho thông tin này chưa được kiểm chứng độ chuẩn xác nhưng nó cũng đã mang lại nhiều nguồn ý kiến trái chiều mạnh mẽ từ phía người hâm mộ. 

Xuất hiện tin đồn Triệu Lộ Tư được đôn lên tuyến 1, dân tình đồng thanh 'chê' - Ảnh 2
Nữ diễn viên vừa xuất hiện tại sân bay để gặp Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Cụ thể ngay sau khi nguồn tin trên được tung ra, cộng đồng mạng đã chia ra làm hai luồng ý kiến khác nhau. Bên cạnh những lời chúc mừng thì cũng có một bộ phận khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư chưa xứng đáng với vị trí diễn viên tuyến 1 ở thời điểm hiện tại. Lý do là vì Thả Thí Thiên Hạ không phải là phim thuộc dạng thành công bởi cô nàng vẫn liên tiếp hứng chịu những lời chê bai không ngớt và điều này chỉ thực sự giảm đi khi Tinh Hán Xán Lạn được ra mắt. Chính vì vậy nữ diễn viên cần phải thể hiện bản thân nhiều hơn nữa mới xứng đáng vị trí số 1. 

Mặc dù phải đón nhận nhiều ý kiến trái chiều song không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư đối với hai bộ phim Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Cô nàng cũng được cho là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của các dự án này. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Tinh hán xán lạn sao Châu Á sao Hoa ngữ Phim Hoa Ngữ hay

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