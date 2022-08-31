Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu được nhiều người khen ngợi hết nấc.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư được mời vào vai nữ chính của dự án phim chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trước đó, một loạt tạo hình của nhân vật Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư đóng chính đã được đăng tải lên mạng nhưng lại chẳng khiến khán giả hài lòng. Dẫu vậy trước những nỗi lo về tạo hình sẽ khiến phim không đạt được như kỳ vọng thì mới đây, Triệu Lộ Tư thêm một lần nữa khiến dân tình ngả ngủ trước nhan sắc xinh đẹp của mình trong trang phục học sinh.

Tạo hình xinh đẹp của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Theo đó, trong loạt ảnh mới được đăng tải, Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình khá đơn giản. Cô nàng diện một bộ đồng phục với áo sơ mi cộc tay, chân váy sẫm màu và mái tóc buộc nhẹ nhàng phía sau gáy. Dù không quá cầu kỳ nhưng là đủ để khiến cho netizen chết mê chết mệt trước độ dễ thương lẫn xinh đẹp của cô nàng, thậm chí nhiều người còn phải thốt lên ''Cô ấy trông quá hợp với vai diễn như thế này''.

Ngay sau khi loạt ảnh này được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã lật mặt 180 độ khen tạo hình mới của Triệu Lộ Tư. Nàng tiểu Hoa sở hữu gương mặt tròn với nét bầu bĩnh đáng yêu, do vậy chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm người ta phải xao xuyến. - Nói chung cái nét cà lơ phất phơ của Đoàn Gia Hứa thì tôi tin Trần Triết Viễn sẽ diễn ra thôi. Còn Triệu Lộ Tư thì thanh xuân vườn trường là ổn rồi. Phim này chỉ lấn cấn vụ chênh lệch tuổi không đúng nguyên tác thôi.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là tựa tiểu thuyết ăn khách của tác giả Trúc Dĩ, người cũng sẽ tham gia biên kịch cho phim truyền hình. Câu chuyện bắt đầu khi Tang Trĩ (dự kiến do Triệu Lộ Tư đảm nhận) lần đầu tiên gặp Đoàn Gia Hứa (dự kiến do Trần Triết Viễn đảm nhận) tại nhà. Đoàn Gia Hứa là bạn thân của anh trai Tang Trĩ, người có hoàn cảnh gia đình không hoàn hảo nhưng có một nét điển trai đầy cuốn hút, vóc dáng cao ráo, rắn chắc. Chính vì thế mà Tang Trĩ đã phải lòng anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Vì cách biệt tuổi tác, Tang Trĩ đã không thể sớm bày tỏ tình cảm của mình với Đoàn Gia Hứa. Netizen đang háo hức được nhìn thấy tạo hình này của nữ diễn viên trên phim - Ảnh: Internet Đối với em gái của bạn thân, Đoàn Gia Hứa cũng tự nhiên mà yêu thương và che chở cho Tang Trĩ, xem cô bé như em gái của mình. Sau khi Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học đã rời khỏi thành phố hiện tại, đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của người trưởng thành. Từ đó,mỗi người một nơi, không còn nhiều cơ hội gặp mặt và thêm một số hiểu lầm khiến cho mối quan hệ vốn rất thân thiết giữa Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa càng thêm xa cách. Mãi cho đến khi Tang Trĩ đã trưởng thành, dự định đến nơi mà Đoàn Gia Hứa đang sinh sống, hai người lại tương phùng. Trong những ngày tháng tiếp xúc, Tang Trĩ cũng từng bước một phát hiện nguyên nhân tạo nên áp lực mà Đoàn Gia Hứa vẫn luôn phải gánh chịu từ trước đến nay, cô nàng càng mong muốn bảo vệ người luốn đối tốt với mình như anh trai, nhưng vẫn đè nén tình yêu thầm kín của mình đối với anh. Dưới sự bầu bạn và kề cận của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa dần tháo gỡ được nút thắt và nỗi buồn trong lòng, anh cũng thật lòng yêu Tang Trĩ trưởng thành, một đoạn tình yêu thầm kín thuần khiết và chân thật cũng bắt đầu nở rộ thành một đóa hoa tình yêu rực rỡ.

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