Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình học sinh của Triệu Lộ Tư xinh đẹp xuất sắc, fan phấn khích háo hức chờ phim ra mắt

Sao quốc tế 31/08/2022 15:04

Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu được nhiều người khen ngợi hết nấc.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư được mời vào vai nữ chính của dự án phim chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trước đó, một loạt tạo hình của nhân vật Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư đóng chính đã được đăng tải lên mạng nhưng lại chẳng khiến khán giả hài lòng. Dẫu vậy trước những nỗi lo về tạo hình sẽ khiến phim không đạt được như kỳ vọng thì mới đây, Triệu Lộ Tư thêm một lần nữa khiến dân tình ngả ngủ trước nhan sắc xinh đẹp của mình trong trang phục học sinh. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình học sinh của Triệu Lộ Tư xinh đẹp xuất sắc, fan phấn khích háo hức chờ phim ra mắt - Ảnh 1
Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình học sinh của Triệu Lộ Tư xinh đẹp xuất sắc, fan phấn khích háo hức chờ phim ra mắt - Ảnh 2
Tạo hình xinh đẹp của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Theo đó, trong loạt ảnh mới được đăng tải, Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình khá đơn giản. Cô nàng diện một bộ đồng phục với áo sơ mi cộc tay, chân váy sẫm màu và mái tóc buộc nhẹ nhàng phía sau gáy. Dù không quá cầu kỳ nhưng là đủ để khiến cho netizen chết mê chết mệt trước độ dễ thương lẫn xinh đẹp của cô nàng, thậm chí nhiều người còn phải thốt lên ''Cô ấy trông quá hợp với vai diễn như thế này''.

Ngay sau khi loạt ảnh này được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã lật mặt 180 độ khen tạo hình mới của Triệu Lộ Tư. Nàng tiểu Hoa sở hữu gương mặt tròn với nét bầu bĩnh đáng yêu, do vậy chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm người ta phải xao xuyến. 

- Nói chung cái nét cà lơ phất phơ của Đoàn Gia Hứa thì tôi tin Trần Triết Viễn sẽ diễn ra thôi. Còn Triệu Lộ Tư thì thanh xuân vườn trường là ổn rồi. Phim này chỉ lấn cấn vụ chênh lệch tuổi không đúng nguyên tác thôi.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là tựa tiểu thuyết ăn khách của tác giả Trúc Dĩ, người cũng sẽ tham gia biên kịch cho phim truyền hình. Câu chuyện bắt đầu khi Tang Trĩ (dự kiến do Triệu Lộ Tư đảm nhận) lần đầu tiên gặp Đoàn Gia Hứa (dự kiến do Trần Triết Viễn đảm nhận) tại nhà. Đoàn Gia Hứa là bạn thân của anh trai Tang Trĩ, người có hoàn cảnh gia đình không hoàn hảo nhưng có một nét điển trai đầy cuốn hút, vóc dáng cao ráo, rắn chắc. Chính vì thế mà Tang Trĩ đã phải lòng anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Vì cách biệt tuổi tác, Tang Trĩ đã không thể sớm bày tỏ tình cảm của mình với Đoàn Gia Hứa. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình học sinh của Triệu Lộ Tư xinh đẹp xuất sắc, fan phấn khích háo hức chờ phim ra mắt - Ảnh 3
Netizen đang háo hức được nhìn thấy tạo hình này của nữ diễn viên trên phim - Ảnh: Internet

Đối với em gái của bạn thân, Đoàn Gia Hứa cũng tự nhiên mà yêu thương và che chở cho Tang Trĩ, xem cô bé như em gái của mình. Sau khi Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học đã rời khỏi thành phố hiện tại, đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của người trưởng thành. Từ đó,mỗi người một nơi, không còn nhiều cơ hội gặp mặt và thêm một số hiểu lầm khiến cho mối quan hệ vốn rất thân thiết giữa Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa càng thêm xa cách.

Mãi cho đến khi Tang Trĩ đã trưởng thành, dự định đến nơi mà Đoàn Gia Hứa đang sinh sống, hai người lại tương phùng. Trong những ngày tháng tiếp xúc, Tang Trĩ cũng từng bước một phát hiện nguyên nhân tạo nên áp lực mà Đoàn Gia Hứa vẫn luôn phải gánh chịu từ trước đến nay, cô nàng càng mong muốn bảo vệ người luốn đối tốt với mình như anh trai, nhưng vẫn đè nén tình yêu thầm kín của mình đối với anh. Dưới sự bầu bạn và kề cận của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa dần tháo gỡ được nút thắt và nỗi buồn trong lòng, anh cũng thật lòng yêu Tang Trĩ trưởng thành, một đoạn tình yêu thầm kín thuần khiết và chân thật cũng bắt đầu nở rộ thành một đóa hoa tình yêu rực rỡ.

 

Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất?

Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất?

Trong Tinh Hán Xán Lạn, nhân vật Trình Thiếu Thương đã trải qua tới 3 mối tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vụng trộm không thể giấu sao Châu Á sao Hoa ngữ Phim Hoa Ngữ hay

TIN LIÊN QUAN

Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất?

Tinh Hán Xán Lạn và 3 mối tình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen thắc mắc ai là người buồn bã nhất?

Hot lên trở lại chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng phải vận rủi khi có khả năng mất luôn cả sự nghiệp?

Hot lên trở lại chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng phải vận rủi khi có khả năng mất luôn cả sự nghiệp?

Tinh Hán Xán Lạn đã hết từ lâu nhưng fan vu đu couple Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, có hành động phản cảm khiến nhiều người lên tiếng

Tinh Hán Xán Lạn đã hết từ lâu nhưng fan vu đu couple Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, có hành động phản cảm khiến nhiều người lên tiếng

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi bố mẹ Triệu Lộ Tư, lời giải cho nhan sắc xinh đẹp của 'mỹ nhân xuyên không' đã có đáp án

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi bố mẹ Triệu Lộ Tư, lời giải cho nhan sắc xinh đẹp của 'mỹ nhân xuyên không' đã có đáp án

Tinh Hán Xán Lạn chính thức kết thúc nhưng netizen và 'chiến thần bắn rap' vẫn không thôi từ bỏ 'chèo thuyền' Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư

Tinh Hán Xán Lạn chính thức kết thúc nhưng netizen và 'chiến thần bắn rap' vẫn không thôi từ bỏ 'chèo thuyền' Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư

Vừa mới kết thúc phim, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư đã nhận 'mưa gạch đá' từ netizen chỉ vì điều này

Vừa mới kết thúc phim, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư đã nhận 'mưa gạch đá' từ netizen chỉ vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 24 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI