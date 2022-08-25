Hot lên trở lại chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng phải vận rủi khi có khả năng mất luôn cả sự nghiệp?

Sao quốc tế 25/08/2022 14:38

Mới đây Triệu Lộ Tư tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khiến netizen không khỏi phần lo lắng cho sự nghiệp vừa mới nở rộ trở lại của thần tượng.

Trở lại sau thất bại của Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ khi có màn thể hiện xuất sắc trong Tinh Hán Xán Lạn. Dẫu cho không phải quá xuất sắc nhưng những phân đoạn kết hợp tốt với Ngô Lỗi không khỏi khiến cho khán giả thích thú. Thậm chí ngay cả cho khi phim đã kết thúc nhiều người vẫn kiên quyết đẩy thuyền cả 2 đến với nhau. 

Hot lên trở lại chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng phải vận rủi khi có khả năng mất luôn cả sự nghiệp? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư cùng 2 bạn diễn Dương Dương và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet 

Mới đây nhất Triệu Lộ Tư đã xuất hiện trong một sự kiện của thương hiệu do cô nàng đại diện. Ngỡ sẽ là một cơ hội để tỏa sáng và được gặp cả 2 bạn diễn Ngô Lỗi và Dương Dương, thế nhưng cô nàng lại vướng vào tranh cãi bị dân mạng ném đá liên tục thậm chí có nguy cơ bị tẩy chay, mất cả sự nghiệp.

Hot lên trở lại chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng phải vận rủi khi có khả năng mất luôn cả sự nghiệp? - Ảnh 2
Chiếc váy gây tranh cãi của cô nàng - Ảnh: Internet 

Cụ thể, dân mạng đào ra chiếc váy trắng Triệu Lộ Tư đã mặc trong sự kiện đến từ một thương hiệu từng bị tẩy chay. Trước đó vào tuần lễ thời trang Xuân Hè năm 2009, thương hiệu này bị lên án vì một chiếc túi có in hình lá cờ Tây Tạng kèm dòng chữ “Hãy để Tây Tạng được sống”. Nhãn hàng này đã liên tục lên tiếng xin lỗi nhưng việc bị tẩy chay vẫn chay trên diện rộng đất nước tỷ dân. 

Trước đó không chỉ Triệu Lộ Tư mặc lên những bộ trang phục của nhãn hàng mà trước đó Triệu Lệ Dĩnh cũng là người trưng diện bộ váy của nhẵn hàng này trước. Nhiều dân mạng cho rằng, phía Triệu Lộ Tư đã cố tình kéo các ngôi sao khác vào hòng để che đậy cho việc của mình.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận dân mạng lên tiếng bênh vực Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng việc cô nàng mặc váy của thương hiệu kia chẳng có gì là sai cả bởi đây là trang phục do ekip của cô nàng lựa chọn từ trước và dĩ nhiên đã được ban tổ chức kiểm duyệt đồng ý cho phép mặc. 

Hiện tại, phía phòng làm việc của nàng tiểu Hoa vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào xung quanh vấn đề này.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương Ngô Lỗi sao Châu Á sao Hoa Ngữ

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