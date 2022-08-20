Những ngôi sao đình đám thế hệ 95 Cbiz: Triệu Lộ Tư tiến bộ nhất, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bị chê chưa đủ trình

Sao quốc tế 20/08/2022 22:15

Việc Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi được bình chọn là tứ đại lưu lượng lứa 95 tiếp tục gây tranh cãi.

Với sức nóng của hai bộ phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, tên tuổi của các diễn viên chính trong phim cũng liên tục nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện chủ đề nóng nhằm bình chọn ra tứ đại lưu lượng của lứa diễn viên sinh năm 1995 ở thời điểm hiện tại.

Những ngôi sao đình đám thế hệ 95 Cbiz: Triệu Lộ Tư tiến bộ nhất, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bị chê chưa đủ trình - Ảnh 1
Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Bộ tứ được bình chọn bao gồm những gương mặt hot nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ hiện nay là Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ. Tuy nhiên trong 4 gương mặt này, vẫn còn đó nhiều người theo người hâm mộ cho rằng không xứng đáng nằm trong danh sách. 

Ngô Lỗi chắc hẳn là gương mặt được ưu ái nhất trong cả bốn. Nam diễn viên bước chân vào giới giải trí từ sớm với những vai diễn nhí đầy đáng yêu. Trải qua nhiều cố gắng nỗ lực trong thời gian vừa qua, sự nghiệp của anh chàng cuối cùng cũng bước ra ánh sáng nhờ vào thành công của Tinh Hán Xán Lạn. Khán giả thậm chí còn ưu ái gọi Ngô Lỗi với cái tên "em trai quốc dân".

Những ngôi sao đình đám thế hệ 95 Cbiz: Triệu Lộ Tư tiến bộ nhất, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bị chê chưa đủ trình - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trở lại mạnh mẽ trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư dường như đã lấy lại được lòng tin của khán giả sau "bom xịt" Thả Thí Thiên Hạ. Phù hợp với những kiểu vai đáng yêu, tinh nghịch, Triệu Lộ Tư dễ dàng nhận được sự yêu thương của khán giả. Dẫu cho vẫn còn đó những hạn chế trong phòng cách diễn xuất nhưng người hâm mộ cho rằng chỉ cần cô nàng nỗ lực chăm chỉ như trong khoảng thời gian vừa rồi nhất định nữ diễn viên sẽ còn tiến xa hơn nữa. 

Cùng có phim hot trong thời điểm này nhưng dường như Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ lại bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ. Có mặt trong danh sách bộ tứ lưu lượng, cặp đôi Thương Lan Quyết bị khán giả phản đối kịch liệt vì chưa đủ tầm.

Những ngôi sao đình đám thế hệ 95 Cbiz: Triệu Lộ Tư tiến bộ nhất, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bị chê chưa đủ trình - Ảnh 3
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Nếu Ngu Thư Hân bị đánh giá thấp hơn Triệu Lộ Tư trong diễn xuất và số lượng tác phẩm thi Vương Hạc Đệ lại gây thất vọng vì khả năng diễn xuất hạn chế của mình. Khán giả cũng cho rằng Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ chưa thể được xếp vào hàng lưu lượng ở thời điểm hiện tại.

Hiện chủ đề trên tiếp tục gây ra tranh cãi lớn, tuy nhiên, không thể phủ nhận sức nóng của hai bộ phim Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn.

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Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tiếp tục gây thương nhớ đến với khán giả.

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