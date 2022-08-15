Fan sung sướng bần bật trước chemistry cực tình của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 15/08/2022 11:57

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có chemistry cực đỉnh trong Tinh Hán Xán Lạn khiến cho dân tình sướng bần bật không thể rời mắt khỏi màn hình.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là bộ phim đang nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả. Sở hữu kịch bản chất lượng, được nhiều đánh giá cao hơn hầu hết các bộ phim trong năm 2022 này, cộng thêm cặp đôi chính Triệu Lộ TưNgô Lỗi phối hợp tốt với nhau giúp phim thêm phần màu sắc và được khán giả khen ngợi hết mực. 

Fan sung sướng bần bật trước chemistry cực tình của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet 

Mới đây, hình ảnh hậu trường cực tình của nam – nữ chính càng khiến netizen “rần rần” thích thú.

Cụ thể, khi phải diễn cảnh ôm eo Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi đã loay hoay một hồi lâu, cuối cùng quay sang “cầu cứu” đạo diễn: “Em không biết eo chị ấy nằm ở đâu cả”. Sau đó đích thân đạo diễn phải chạy ra chỉ dẫn tận tình cho nam diễn viên.

Ngô Lỗi chỉ biết cười ngại ngùng rồi quay ra thở dài, trêu chọc Triệu Lộ Tư: “Trẻ con không có eo”. Lập tức nữ diễn viên đã phản pháo: “Đứa trẻ có eo” và cầm tay Ngô Lỗi đặt lên eo của mình.

Fan sung sướng bần bật trước chemistry cực tình của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh 2
Phân đoạn ngọt ngào của cả 2 khiến fan bấn loạn - Ảnh: Internet 

Hành động “tình bể bình” của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư quả thực khiến không ít fan couple phải “trụy tim” và cảm thấy thích thú trước sự tương tác đầy dễ thương của 2 diễn viên. Thậm chí một netizen còn cho rằng nhìn 2 người cứ như thể đã yêu nhau từ rất lâu chứ không phải là bạn diễn. 

Ngô Lỗi vốn nổi tiếng là giỏi tại chemistry với bạn diễn, Triệu Lộ Tư cũng là nữ diễn viên không ngại “xào couple” nên tương tác của cả hai dù trong phim hay hậu trường đều rất tốt.

Hiện tại phần 2 của phim là Tinh Hán Xán Lạn: Nguyệt Thăng Thương Hải đã được phát sóng, dự kiến sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn đang chờ đón khán giả trong những tập phim tiếp theo.

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