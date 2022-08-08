Tinh Hán Xán Lạn lập thành tích khủng, netizen liên tục vỗ tay chúc mừng nhưng liệu chừng đó đã giúp Triệu Lộ Tư sánh ngang các tượng đài Cbiz?

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng khiến netizen chúc mừng không ngớt.

Với sự tham gia của hai gương mặt đang được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là một trong những tựa phim làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng phim truyền hình. Tinh Hán Xán Lạn đang tạo được cú bứt phá trong năm nay - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Tinh Hán Xán Lạn tiếp tục đón nhận tin vui khi bộ phim này đã lập hàng loạt những thành tích mới. Cụ thể, "Tinh Hán Xán Lạn - Nguyệt Thăng Thương Hải" do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính đã đạt được những thành tích sau: Chỉ số webdrama Vlinkage đạt mốc 90.62, chỉ số nhân vật Vlinkage, trong đó cả hai nhân vật Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương đều đã phá 9, trở thành phim duy nhất từ đầu năm đến giờ có nam nữ chính trong một dự án cùng phá 9.

Những gì mà Tinh Hán Xán Lạn làm được cho tới thời điểm này hoàn toàn vượt xa những gì mà khán giả từng mong đợi trước đó. Thậm chí, trước khi ra mắt việc phải đối đầu với Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử đóng chính cũng là đủ khiến netizen có phần lung lay cho sự thành công của bộ phim nhưng sau tất cả dự án vẫn đang thành công một cách mỹ mãn. Bộ phim đang phá vỡ nhiều kỷ lục tại Cbiz - Ảnh: Internet Triệu Lộ Tư dĩ nhiên là một trong những người có công lao lớn nhất, chứng kiến sự tiến bộ của ''mỹ nhân xuyên không'' netizen đã không tiếc lời khen ngợi cô nàng. Một số bộ phận fan còn cho rằng, nữ diễn viên họ Triệu đã có thể sánh ngang với tượng đại điện ảnh như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Tuy nhiên, theo nhiều người điều này vẫn còn là quá sớm và mỹ nhân họ Triệu cần phải chứng tỏ bản thân mình nhiều hơn nữa.

Một số bình luận của khán giả về thành tích của Tinh Hán Xán Lạn: - Tập tiếp theo datawin mà phá 2,5 thì tốt rồi. Vốn phim chiếu mạng khó nhảy datawin hơn truyền hình, khán giả theo dõi nhiều sẽ nhận ra nên Tinh Hán Xán Lạn có thể coi là một thành công rồi. - Không hot rầm rộ như đợt Thả Thí Thiên Hạ nhưng nhìn chung tất cả mọi thứ đều ổn hơn hẳn. Xem phim thì không có nhiều cao trào nhưng nói chung làm tình tiết nhỏ rất cẩn thận. - Phim chiếu đài thì rõ ràng có ưu thế hơn hẳn rồi do nó tiếp cận được nhiều người hơn nên dễ có nhiều người thảo luận hơn. Hồi xưa không rõ nên thấy nhiều bộ cứ chấp niệm chiếu đài, giờ thì hiểu tại sao. Nhưng Tinh Hán Xán Lạn hot là thật, ít bộ webdrama làm được như vậy. - Bản thân số liệu của các bảng này cảm nhận cũng chỉ ở mức tương đối, dù sao Tinh Hán Xán Lạn vẫn là một bộ phim hay và đáng xem. Mặc dù không tránh khỏi những tranh cãi song Tinh Hán Xán Lạn quả thật vẫn đang khuấy động đường đua phim Hoa ngữ và là một bộ phim đáng xem ở thời điểm hiện tại.

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