Điểm mặt những bộ phim có lưu lượng cao nhất năm 2022 tại Cbiz: Dương Tử, Triệu Lộ Tư chứng minh thực lực không phải dạng vừa

Sao quốc tế 06/08/2022 21:46

Dưới đây là những bộ phim có lượng người xem cao nhất năm 2022 vừa qua.

Mới đây danh sách những bộ phim hot nhất Cbiz trong năm 2022 đã và đang gây được sự chú ý từ phía khán giả. 

Mộng Hoa Lục - Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu

Điểm mặt những bộ phim có lưu lượng cao nhất năm 2022 tại Cbiz: Dương Tử, Triệu Lộ Tư chứng minh thực lực không phải dạng vừa - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Theo đó, dẫn đầu bảng danh sách là Mộng Hoa Lục do hai tên tuổi đình đám của Cbiz đóng chính Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu với số điểm 95.61. Thành tích này được đánh giá là dễ hiểu bởi dòng cổ trang vốn là sở trường của Lưu Diệc Phi. Cùng với lối diễn xuất bùng nổ, đặc biệt là ánh mắt đầy si tình của Trần Hiểu khiến Mộng Hoa Lục trở thành cái tên sốt diện rộng màn ảnh.

Nhân Thế Gian - Lôi Giai Âm, Tân Bách Thanh, Ân Đào

Điểm mặt những bộ phim có lưu lượng cao nhất năm 2022 tại Cbiz: Dương Tử, Triệu Lộ Tư chứng minh thực lực không phải dạng vừa - Ảnh 2
Nhân Thế Gian - Ảnh: Internet

Với số điểm 93.67, Nhân Thế Giancủa Lôi Giai Âm, Tân Bách Thanh, Ân Đào xếp thứ 2. Đây là thành tích không có gì phải ngạc nhiên bởi lẽ bộ phim chính kịch này đã từng oanh tạc màn ảnh nhỏ khi lên sóng. Nội dung phim Nhân Thế Gian là kể về gia đình họ Châu ở phương Bắc và những thay đổi của Trung Quốc qua góc nhìn của những người dân bình dị nơi đây.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn - Tiêu Chiến và Dương Tử

Điểm mặt những bộ phim có lưu lượng cao nhất năm 2022 tại Cbiz: Dương Tử, Triệu Lộ Tư chứng minh thực lực không phải dạng vừa - Ảnh 3
Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đứng thứ 3 với 90.84 điểm trong BXH VLinkage là tựa phim nổi đình nổi đám dịp tháng 3 vừa qua - Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Sau quãng thời dài đắp chiếu, tác phẩm hợp tác giữa Tiêu Chiến và Dương Tử ngay khi lên sóng đã làm mưa làm gió màn ảnh xứ Trung. Bộ phim hội tụ dàn cast nhan sắc và diễn xuất có thừa. Hơn nữa nội dung phim ngọt ngào, cuốn hút đã lập tức làm thỏa mãn cơn khát phim của người hâm mộ.

Tinh Xán Hán Lạ - Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư

Điểm mặt những bộ phim có lưu lượng cao nhất năm 2022 tại Cbiz: Dương Tử, Triệu Lộ Tư chứng minh thực lực không phải dạng vừa - Ảnh 4
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Có thể nói cho đến thời điểm hiện tại Tinh Xán Hán Lạn đang là bộ phim càng đánh càng bạo trong đường đua phim Hoa ngữ gần đây. Minh chứng là dù vẫn đang chiếu nhưng sức nóng của phim đã đưa Tinh Hán Xán Lạn góp mặt trong top 4 BXH VLinkage với 90.62. Đây có lẽ là lần hợp tác vô cùng thành công của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Từ kể từ sau bộ phim Trường Ca Hành từng đóng chung. Không chỉ có sức hút từ chemistry của cặp đôi chính, diễn biến hấp dẫn và tình tiết phim hài hước đã giúp Tinh Hán Xán Lạn từ bộ phim không được đánh giá cao vụt sáng, vượt mặt cả Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghi.

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Mới đây những người trong đoàn làm phim Tinh Hán Xán Lạn đã có những chia sẻ về con người thật của Triệu Lộ Tư không khỏi làm nhiều người phải bất ngờ.

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