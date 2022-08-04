Triệu Lộ Tư sở hữu nhan sắc xinh đẹp vạn người mê, hóa ra là nhờ vào người này?

Ngoại hình của bố Triệu Lộ Tư khiến dân mạng kinh ngạc.

Năm 2018, Triệu Lộ Tư chính thức bước vào con đường làm diễn viên với bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi. Với nét diễn tự nhiên lẫn gương mặt xinh đẹp không tì vết, cô nàng nhanh chóng tạo được tiếng vang trong mắt người hâm mộ và được cho là nữ diễn viên tài năng thuộc thế hệ nối tiếp các đàn chị nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch. Triệu Lộ Tư và bố của cô nàng - Ảnh: Internet Đặc biệt người được cho là công lao lớn nhất đứng sau thành công của cô nàng được cho là bố của Lộ Tư. Cụ thể trên mạng đã xuất hiện loạt ảnh của bố Triệu Lộ Tư ngày trẻ và bây giờ. Ngay từ khi còn trẻ, bố của mỹ nhân họ Triệu đã sở hữu gương mặt góc cạnh điển trai cùng nụ cười rạng rỡ và dù cho đã bước qua độ tuổi trung niên, bố của cô vẫn cực kỳ phong độ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Trước đây, Triệu Lộ Tư từng tiết lộ rằng thuở còn đi học, cứ mỗi lần đi cạnh bố là thế nào cũng có biến. Một số người đã gọi điện cho mẹ cô và mách rằng: “Triệu Lộ Tư có bạn trai rồi kìa”. Chia sẻ này của nàng tiểu Hoa từng khiến nhiều người hoài nghi, thế nhưng sau khi nhìn ảnh bố Triệu thì ai cũng phải gật gù thừa nhận. Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet - Thì ra Triệu Lộ Tư được di truyền nhan sắc từ bố, thảo nào cân được cả cổ trang lẫn hiện đại.

- Mũi của bố Triệu Lộ tư đúng là cực phẩm, cả gương mặt góc cạnh kia nữa. Hồi trẻ ông ấy mà lấn sân showbiz thì chắc chắn được yêu thích lắm. - Cái nhan sắc này không làm diễn viên quả là đáng tiếc mà, đứng cạnh Triệu Lộ Tư nhìn như anh em vậy đó. - Triệu Lộ Tư dắt bố cùng đi đóng phim đi, đóng vai anh trai còn được nữa là. Quá đẹp rồi đó. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang có bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đóng cùng Ngô Lỗi lên sóng. Đây hiện đang là một trong những dự án nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhất, thậm chí còn vượt mặt cả Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị.

Tinh Hán Xán Lạn còn chưa hết, Triệu Lộ Tư đã vội vàng 'cướp người yêu' của Dương Tử Triệu Lộ Tư tiếp tục chuẩn bị có phim mới thuộc dòng phim cổ trang và người được lựa chọn đóng chính cùng cô chính là nam diễn viên Thành Nghị.

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