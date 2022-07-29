Chuyện lạ có thật Dương Tử mà lại sợ lép vế trước Triệu Lộ Tư về khả năng diễn xuất?

Sao quốc tế 29/07/2022 01:33

Thông tin Dương Tử phải ''run sợ'' trước sự thăng tiến của Triệu Lộ Tư đang được đông đảo người hâm mộ xứ Trung quan tâm.

Dương Tử là diễn viên tài sắc vẹn toàn của Cbiz, cô được kỳ vọng sẽ kế thừa dàn tiểu Hoa 85 nhờ diễn xuất ấn tượng, phù hợp với phim hiện đại lẫn cổ trang. Bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do cô và Thành Nghị đóng chính đang lên sóng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Chuyện lạ có thật Dương Tử mà lại sợ lép vế trước Triệu Lộ Tư về khả năng diễn xuất? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây một bài viết đến từ một blogger nổi tiếng đã làm dậy sóng cộng đồng Cbiz và chủ đề của bài viết này có liên quan đến dự án mới của Dương Tử. Cụ thể, phía Dương Tử đang tăng cường tuyên truyền khi thấy nhiệt độ phim mình đóng thua xa dự án của Triệu Lộ Tư.

Nam blogger nổi tiếng còn cho biết đoàn đội của Dương Tử đang tìm một số đơn vị chuyên nghiệp về truyền thông để hợp tác. Mục đích của việc làm này được cho là để tăng nhiệt độ của phim, lấy lại danh dự cho "nữ thần nước mắt" - Dương Tử.

Và người được cho khiến mỹ nhân họ Dương phải làm những điều này, bất ngờ lại là Triệu Lộ Tư. Thông thường, nhiều người hẳn sẽ không bao giờ nghĩ có ngày ''mỹ nhân xuyên không'' lại có thể cạnh tranh trực tiếp được với Dương Tử nhưng Tinh Hán Xán Lạn của cô nàng đã làm thay đổi tất cả suy nghĩ trên bởi Lộ Tư và Ngô Lỗi đang được đông đảo người xem ủng hộ và quan tâm ở thời điểm hiện tại.  

Chuyện lạ có thật Dương Tử mà lại sợ lép vế trước Triệu Lộ Tư về khả năng diễn xuất? - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư đang có sự lột xác mạnh mẽ trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đa phần khán giả cho rằng việc làm của đoàn đội Dương Tử (nếu có) là hoàn toàn bình thường. Họ cho rằng đây chỉ đơn giản là một phương pháp truyền thông nhằm thu hút sư quan tâm của công chúng, vô cùng lành mạnh, không ảnh hưởng đến ai.

Bên cạnh đó, có người cũng nhận thấy dù Tinh Hán Xán Lạn được bàn luận cao, nhưng Trầm Vụn Hương Phai cũng rất xuất sắc. Và bởi gu xem phim mỗi người mỗi khác, nội dung phim cũng không giống nhau nên có sự chênh lệch về nhiệt độ là rất bình thường.

Hiện, cả Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư đóng đều đang chứng minh sức hút, độ nóng của mình trên thị trường phim truyền hình Cbiz với nhiều thành tích khủng.

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