Dương Tử và Thành Nghị leo thẳng lên hot search Cbiz vì nụ hôn trong phim quá 'nóng bỏng'

Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ sau một nụ hôn nồng cháy trong Trầm Vụn Hương Phai.

Cuối cùng thì sau chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã chính thức chào sân màn ảnh Cbiz trong tháng này.

Tưởng chừng như dự án với việc được đầu tư khủng và kịch bản chặt chẽ sẽ giúp cho bộ phim ngay lập tức chiếm thế độc tôn cho bộ phim hot nhất màn ảnh xứ Trung nhưng trái lại phim lạ bị chê bai vì nhiều lý do đáng có.

Phân đoạn khiến người xem bấn loạn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phim đang dần dần mang lại sức hút cho người xem, điển hình là "nụ hôn bồn tắm" giữa Thành Nghị và Dương Tử trong tập mới đây nhất. Trích đoạn này vừa mới hé lộ, đã lập tức leo thẳng lên hot search vì quá nóng và quá cháy.

Cận cảnh nụ hôn say đắm giữa Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận là vô số những lời khen dành cho màn tương tác "tình tràn màn hình" giữa Dương Tử và Thành Nghị. Bởi cả hai đã thực sự thể hiện rất tốt, mang đến cho người xem cảm giác như thể 2 người đang yêu nhau thật.

Ngoài ra, netizen cũng không quên dành sự tán thưởng đặc biệt cho diễn xuất "bùng nổ" và đầy quyến rũ của Thành Nghị trong "cảnh nóng" này.

Một số phản ứng của cư dân mạng:

- Cháy như này mà dân tình không bàn tán cũng uổng.

- Xem quắn quéo hết cả lên, Thành Nghị lên phim cuốn chết người.

- Cảnh này không lên hotsearch thì phí lắm.

- Mọi người cứ chê không có chemistry đi, thế cho hỏi đây không phải chemistry thì là gì.

- Trời ơi, xem cảnh này mà tim tôi nó cứ nhảy tưng tưng hết cả lên ý.

Trầm Vụn Hương Phai là dự án cổ trang cuối cùng Dương Tử nhận lời đóng chính dưới danh nghĩa "gà cưng" của Hoan Thụy. Trước khi phim khởi quay đã có những lùm xùm tranh chấp khá lớn giữa nữ diễn viên họ Dương, Thành Nghị cùng công ty chủ quản.

Được biết, tác phẩm có tổng cộng 2 phần với thời lượng phát sóng gần 80 tập phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-va-thanh-nghi-leo-thang-len-hot-search-cbiz-vi-nu-hon-trong-phim-qua-nong-bong-485764.html