Xuất hiện thông tin Dương Tử làm nữ thần Kim Ưng, netizen không biết nên vui hay nên buồn vì chi tiết này của nữ diễn viên?

Nhiều người lo ngại về tạo hình của Dương Tử trong bộ trang phục của nữ thần Kim Ưng sẽ khiến cô nàng có một trải nghiệm đáng quên tại sự kiện sắp tới.

Gần tới lễ trao giải Kim Ưng, đài Hồ Nam đã công bố danh sách ứng cử viên có thể trở thành Nữ thần. Trong danh sách này, 3 người có khả năng cao giành danh hiệu là Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát. Xét về ngoại hình, Na Trát là người có vóc dáng đẹp nhất. Dẫu vậy, sẽ rất khó cho người đẹp họ Cổ chạm tay được tới ngôi vị cao nhất khi khoảng thời gian vừa qua cô nàng không có lấy 1 tác phẩm gây sốt trong gần 1 năm qua.

Nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet Trên mạng từng xuất hiện thông tin, Đàm Tùng Vận sẽ là Nữ thần Kim ưng. Tuy nhiên, sát ngày diễn ra lễ trao giải lại có tin đồn danh hiệu thuộc về Dương Tử. So với Đàm Tùng Vận, sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử có phần nổi trội hơn nếu không muốn nói là hoàn toàn nhỉnh hơn bội phần. Bằng chứng là số lượng phim mỹ nhân họ Dương tham gia luôn cao hơn và có lượng người xem cao hơn Đàm Tùng Vận khá nhiều.

Đàm Tùng Vận cũng là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Kim Ưng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại cảm thấy e ngại khi nghe tin Dương Tử nhận danh hiệu này. Không phải là vì cô không xứng đáng mà là vì trang phục của nữ thần rất kén người mặc. Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh... đều có ngoại hình thu hút. Tuy nhiên, chiếc đầm nữ thần Kim Ưng không tôn lên nét đẹp của họ. Ngược lại, nhan sắc trời cho của các nữ diễn viên đã cứu lấy bộ trang phục. Dương Tử là cái tên nặng ký nhất cho danh hiệu Kim Ưng sắp tới - Ảnh: Internet Từ câu chuyện trong quá khứ, vì vậy người hâm mộ rõ ràng có quyền lo lắng cho sự tụt dộc nhan sắc của Dương Tử trong buổi lễ sắp tới bởi nữ diễn viên có ngoại hình tươi vui trong sáng thay vì quyến rũ, kiêu kỳ. Ngoài ra, cô từng bị bóc phốt ảnh photoshop khác xa bản gốc. Nữ diễn viên nhiều lần bị dìm hàng trong các bộ đầm dự sự kiện. Nếu thiết kế không khéo, trang phục nữ thần Kim Ưng có thể lộ khuyết điểm của Dương Tử. Thậm chí, lịch sử của Tống Thiến có thể lặp lại với nữ diễn viên. Khi đó, buổi lễ trao giải Kim Ưng sẽ trở thành kỷ niệm đáng quên đối với cô.

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