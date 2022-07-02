Hàng loạt sao Cbiz bị réo tên vì liên quan đến lùm xùm đạo nhái: Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều có tên

Sao quốc tế 02/07/2022 22:30

Toàn là những cái tên đình đám hàng đầu tại Cbiz bị tố đạo nhái, cộng đồng xứ Trung đang tỏ ra hoang mang hơn bao giờ hết.

Việc cùng sở hữu những cảnh quay giống nhau trong các dự án cổ trang thường gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, một blogger nổi tiếng đã lên tiếng "tố" phim truyền hình Hoàn Hồn của Hàn Quốc đạo nhái loạt bom tấn xứ Trung. 

Theo đó, nhiều chi tiết trùng hợp đến bất ngờ đã được blogger nổi tiếng này đưa ra. Được biết, phim Hoàn Hồn được viết kịch bản bởi bộ đôi biên kịch của dự án ăn khách Khách Sạn Ánh Trăng (IU đóng), nên công chúng càng quan tâm hơn.

Cụ thể, nguồn tin cho biết, sau khi lên sóng 2 tập đầu, trong phim Hoàn Hồn đã xuất hiện một số cảnh triển phép thuật bắn tên từ kiếm, được cho là đạo nhái Hương Mật Tựa Khói Sương do Dương Tử đóng chính. 

Hàng loạt sao Cbiz bị réo tên vì liên quan đến lùm xùm đạo nhái: Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều có tên - Ảnh 1
Cảnh quay giống đến từng chi tiết được blogger nổi tiếng đưa ra - Ảnh: Internet

Tiếp đó, chi tiết nhân vật bị mù phải dùng khăn bịt mắt cũng được cho là giống hệt loạt phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba), Thiên Cổ Quyết Trần (Hứa Khải) hay Trần Tình Lệnh (Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác).

Hàng loạt sao Cbiz bị réo tên vì liên quan đến lùm xùm đạo nhái: Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều có tên - Ảnh 2

Hàng loạt sao Cbiz bị réo tên vì liên quan đến lùm xùm đạo nhái: Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều có tên - Ảnh 3
Một số bằng chứng khác trong bài viết - Ảnh: Internet

Chưa hết, tạo hình một số nhân vật nữ trong phim Hoàn Hồn cũng được cho là bắt chước Lưu Diệc Phi trong Hoa Mộc Lan. Hay có nhân vật nhìn giống hệt hình tượng của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký.

Tất cả những tình tiết trên đều tự tay nam blogger nổi tiếng trên tìm ra và đưa lên trong bài viết của mình nhằm gia tăng phần trăm tin cậy trong bài viết lên cao hơn. 

Ngay sau bài viết được đăng tải, đã có rất đông người hâm mộ vào bình luận, phần lớn netizen xứ Trung đồng ý với blogger rằng một số cảnh quay của phim Hoàn Hồn giống các bộ phim Hoa ngữ một cách bất thường. Họ nghĩ đoàn phim nên lên tiếng về vấn đề này và rút kinh nghiệm, từ đó sáng tạo hơn ở những lần sau.

Tuy nhiên, phía khán giả của bộ phim Hàn Quốc - Hoàn Hồn lại cảm thấy những chi tiết blogger đưa ra khá buồn cười. Họ cho rằng các cảnh quay trên không hiếm gặp trong các dự án tiên hiệp cổ trang.

Hiện bài đăng của blogger và những tranh cãi của netizen hai phía đang lọt hot search Weibo. Công chúng chờ đợi động thái từ các đoàn phim lẫn diễn viên liên quan đến lùm xùm trên.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba sao châu á sao Hoa Ngữ

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