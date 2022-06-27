Sướng như Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác được fan làm điều này dành tặng nhân dịp Trần Tình Lệnh tròn 3 năm phát sóng

Hành động của fan hâm mộ khiến cho nhiều người phải ganh tị với cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Trần Tình Lệnh với sự góp mặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dù đã nhiều năm phát hành nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo từ phía khán giả. Đã tròn 3 năm lên sóng, tối 27/6, dự án Trần Tình Lệnh tiếp tục gây bão trên mạng xã hội khi người hâm mộ bất ngờ đẩy hashtag #TheUntamed3rdAnniversary để cổ vũ tinh thần của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tại buổi kỷ niệm 3 năm nhân ngày Trần Tình Lệnh ra mắt - Ảnh: Internet Có thể nói Trần tình lệnh với sự tham gia của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là bộ phim từng bị đánh giá là không thể tài nào thành công cho đến vị thế bộ phim thành công nhất năm 2019. Dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu từng thu hút lượng lớn người theo dõi vào thời điểm lên sóng, cho đến giờ đây vẫn là một trong những bộ phim hot nhất của Tencent. Hai nhân vật chính trong phim là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau một đêm từ một thần tượng bình thường đã trở thành đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí, khi có thêm nhiều kịch bản hơn so với trước đây và được rất nhiều người chú ý đến. Thậm chí, câu chuyện tình cảm bí mật của họ cũng là điều khiến netizen cảm thấy thích thú.



Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Vai Ngụy Vô Tiện như "đo ni đóng giày" dành cho Tiêu Chiến, nam diễn viên không khác gì Ngụy Vô Tiện bước ra từ tiểu thuyết, anh chàng thế hiện trọn vẹn, hoàn hảo nhất tính cách của nhân vật. Đồng thời, bạn diễn Vương Nhất Bác dần chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ lối diễn xuất tiến bộ, những biểu cảm, hành động vô cùng tinh ý và không kém sự ngầu của Lam Vong Cơ. Kết thúc phát sóng, Trần tình lệnh là phim chiếu mạng hot nhất năm 2019, dễ dàng thu về 8,2 diểm trên Douban và điểm nhiệt độ là 110,47. Không chỉ thế, Trần tình lệnh đã phổ biến rộng rãi ra cả các nước trong khu vực châu Á. Trần tình lệnh còn trở thành phim Trung Quốc đầu tiên lọt vào Top 50 phim truyền hình hot nhất toàn cầu trên Tumblr 2019, do Billboard bình chọn.

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