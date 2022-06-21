Tấm poster mới của Ngọc Cốt Dao bị netizen chê lên, chê xuống không thương tiếc.

Với sự tham gia diễn xuất của sao nam đình đám hiện tại ở Cbiz là Tiêu Chiến và nữ hoàng phim bi Nhậm Mẫn, Ngọc Cốt Dao đương nhiên trở thành một trong những dự án phim được khán giả mong đợi nhất. Tuy nhiên, mới đây chưa kịp ra mắt phía nhà sản xuất đã phải hứng chịu nhiều ''gạch đá'' vì cách làm việc cẩu thả của mình. Cụ thể, trong tấm poster mới nhất vừa được đăng tải, Thời Ảnh (Tiêu Chiến) vẫn diện một bộ trang phục trắng quen thuộc. Kiểu tóc đơn giản buộc cao làm tôn lên gương mặt điển trai, cuốn hút của chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh. Ở bên cạnh, Chu Nhan (Nhậm Mẫn) với gương mặt dịu dàng, cô nàng mặc chiếc váy đỏ rực rỡ.

Tấm poster gây tranh cãi của Ngọc Cốt Dao - Ảnh: Internet Lần đầu xuất hiện cùng nhau trong poster, thế nhưng có vẻ hình ảnh của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn lại không được lòng khán giả. Hầu hết người hâm mộ cho rằng, ban sản xuất của Ngọc Cốt Dao đã sử dụng photoshop quá đà và khiến cho gương mặt của cặp đôi trở nên mất tính thẩm mỹ và có phần không giống ngoài đời thực một chút nào. Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn được kỳ vọng sẽ giúp Ngọc Cốt Dao thành công - Ảnh: Internet - Ảnh này photoshop hơi lố, nhìn Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn trông như người khác vậy đó.

- Ảnh poster đầu tiên của cặp đôi thế mà trông lạ quá, gương mặt Nhậm Mẫn và Tiêu Chiến trông giả trân không dám nhìn luôn. - Chỉnh ảnh hơi quá tay rồi thì phải, nhìn mặt Nhậm Mẫn không nhận ra ai luôn, Tiêu Chiến thì may ra vẫn còn giống. Nội dung phim Ngọc Cốt Dao kể về Thái tử Không Tang Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và Quận chúa Xích Tộc Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Cả 2 giành tình cảm cho nhau nhưng lại vì thân phận khác biệt mà phải đứng ở 2 đầu chiến tuyến. Bộ phim do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào hè năm nay trên trang Tencent. Tuy nhiên, đến tận thời điểm hiện tại bộ phim này vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức.

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