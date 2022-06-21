Ngọc Cốt Dao tung ảnh poster mới, netizen phẫn nộ hình ảnh Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị làm không có tâm

Sao quốc tế 21/06/2022 16:03

Tấm poster mới của Ngọc Cốt Dao bị netizen chê lên, chê xuống không thương tiếc.

Với sự tham gia diễn xuất của sao nam đình đám hiện tại ở Cbiz là Tiêu Chiến và nữ hoàng phim bi Nhậm Mẫn, Ngọc Cốt Dao đương nhiên trở thành một trong những dự án phim được khán giả mong đợi nhất. Tuy nhiên, mới đây chưa kịp ra mắt phía nhà sản xuất đã phải hứng chịu nhiều ''gạch đá'' vì cách làm việc cẩu thả của mình. 

Cụ thể, trong tấm poster mới nhất vừa được đăng tải, Thời Ảnh (Tiêu Chiến) vẫn diện một bộ trang phục trắng quen thuộc. Kiểu tóc đơn giản buộc cao làm tôn lên gương mặt điển trai, cuốn hút của chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh. Ở bên cạnh, Chu Nhan (Nhậm Mẫn) với gương mặt dịu dàng, cô nàng mặc chiếc váy đỏ rực rỡ.

Ngọc Cốt Dao tung ảnh poster mới, netizen phẫn nộ hình ảnh Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị làm không có tâm - Ảnh 1
Tấm poster gây tranh cãi của Ngọc Cốt Dao - Ảnh: Internet

Lần đầu xuất hiện cùng nhau trong poster, thế nhưng có vẻ hình ảnh của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn lại không được lòng khán giả. Hầu hết người hâm mộ cho rằng, ban sản xuất của Ngọc Cốt Dao đã sử dụng photoshop quá đà và khiến cho gương mặt của cặp đôi trở nên mất tính thẩm mỹ và có phần không giống ngoài đời thực một chút nào. 

Ngọc Cốt Dao tung ảnh poster mới, netizen phẫn nộ hình ảnh Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị làm không có tâm - Ảnh 2
Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn được kỳ vọng sẽ giúp Ngọc Cốt Dao thành công - Ảnh: Internet

- Ảnh này photoshop hơi lố, nhìn Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn trông như người khác vậy đó.

- Ảnh poster đầu tiên của cặp đôi thế mà trông lạ quá, gương mặt Nhậm Mẫn và Tiêu Chiến trông giả trân không dám nhìn luôn.

- Chỉnh ảnh hơi quá tay rồi thì phải, nhìn mặt Nhậm Mẫn không nhận ra ai luôn, Tiêu Chiến thì may ra vẫn còn giống.

Nội dung phim Ngọc Cốt Dao kể về Thái tử Không Tang Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và Quận chúa Xích Tộc Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Cả 2 giành tình cảm cho nhau nhưng lại vì thân phận khác biệt mà phải đứng ở 2 đầu chiến tuyến.

Bộ phim do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào hè năm nay trên trang Tencent. Tuy nhiên, đến tận thời điểm hiện tại bộ phim này vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức.

Hóa ra Tiêu Chiến từng u mê Vương Nhất Bác như thế này đây, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc

Hóa ra Tiêu Chiến từng u mê Vương Nhất Bác như thế này đây, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc

Đoạn video ghi lại cảnh ngọt ngào giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang thu hút khán giả hơn bao giờ hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn Ngọc Cốt Dao sao châu á Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hóa ra Tiêu Chiến từng u mê Vương Nhất Bác như thế này đây, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc

Hóa ra Tiêu Chiến từng u mê Vương Nhất Bác như thế này đây, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc

Giữa tin đồn hẹn hò, Tiêu Chiến tiếp tục gây xôn xao với hình ảnh mới nhất trên MXH: 'Phải chăng đang nhớ Vương Nhất Bác?'

Giữa tin đồn hẹn hò, Tiêu Chiến tiếp tục gây xôn xao với hình ảnh mới nhất trên MXH: 'Phải chăng đang nhớ Vương Nhất Bác?'

Tiêu Chiến có hành động 'đẹp' với fan nhí, netizen hết lời khen ngợi không tiếc lời: 'Vương Nhất Bác quả đúng là người có số hưởng'

Tiêu Chiến có hành động 'đẹp' với fan nhí, netizen hết lời khen ngợi không tiếc lời: 'Vương Nhất Bác quả đúng là người có số hưởng'

Sở hữu nhan sắc nam thần lẫn sự nghiệp rực rỡ nhưng Tiêu Chiến lại thói quen cực 'dị' như này đây

Sở hữu nhan sắc nam thần lẫn sự nghiệp rực rỡ nhưng Tiêu Chiến lại thói quen cực 'dị' như này đây

Mang danh dự án cấp S+ nhưng Trương Lăng vẫn chưa chốt được diễn viên, phải kéo cả Dương Dương và Tiêu Chiến vào cuộc?

Mang danh dự án cấp S+ nhưng Trương Lăng vẫn chưa chốt được diễn viên, phải kéo cả Dương Dương và Tiêu Chiến vào cuộc?

Thì ra Tiêu Chiến được đích thân nhân vật 'huyền bí' này se duyên với Vương Nhất Bác, không thích ghép với Dương Tử?

Thì ra Tiêu Chiến được đích thân nhân vật 'huyền bí' này se duyên với Vương Nhất Bác, không thích ghép với Dương Tử?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 46 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 1 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI