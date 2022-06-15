Tiêu Chiến có hành động 'đẹp' với fan nhí, netizen hết lời khen ngợi không tiếc lời: 'Vương Nhất Bác quả đúng là người có số hưởng'

Hành động của Tiêu Chiến với fan nhí không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy anh chàng là một chàng trai tốt của gia đình.

Thời gian gần đây bất kỳ thông tin gì liên quan đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Mới đây nhất, cư dân mạng đã được một phen bất ngờ với hành động rất đáng khen của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Cụ thể trong hình ảnh này người hâm mộ tỏ ra hứng thú trước hình ảnh chăm sóc fan nhí của nam diễn viên đình đám với những fan nhí của mình.

Chứng kiến hành động đó của nam diễn viên nhiều netizen đều dành những lời khen không ngớt cho anh chàng. Dù cho món quà không mang yếu tố giá trị, tuy hiên Tiêu Chiến vẫn rất trân trọng nó. Hành động của Tiêu Chiến được nhiều người khen ngợi - Ảnh: Internet Trước đó, người hâm mộ cũng bắt gặp khoảnh khắc tại bữa tiệc đóng máy phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy , một diễn viên nhí đã đưa một bức thư cho Tiêu Chiến. Lúc này, nam diễn viên đã đặt ly rượu xuống, nở nụ cười ngọt ngào và đọc toàn bộ bức thư của cô bé một cách đầy trìu mến. Hành động ấm áp của Tiêu Chiến không khỏi khiến cho một số người cảm thấy anh là một con người tình cảm và rất biết cách khiến người khác có được cái nhìn thiện cảm đối với mình. Thậm chí nhiều người còn châm chọc, Vương Nhất Bác quả là may mắn khi có một người tình chu đáo như Tiêu Chiến.



Tiêu Chiến được đánh giá là mẫu người đàn ông của gia đình - Ảnh: Internet Ở Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính Tiêu Xuân Sinh – một thanh niên Bắc Kinh trong những năm 70. Lý Thấm đảm nhận vai Đồng Hiểu Mai – người có tình cảm với nam chính. Hiện tại bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể.

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