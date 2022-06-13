Sở hữu nhan sắc nam thần lẫn sự nghiệp rực rỡ nhưng Tiêu Chiến lại thói quen cực 'dị' như này đây

Sao quốc tế 13/06/2022 23:58

Thói quen khó hiểu của Tiêu Chiến khiến netizen phì cười vì độ lì lợm của anh chàng.

Tiêu Chiến là diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Mới đây, người hâm mộ đã tinh mắt soi được chiếc quạt bé nhỏ của Tiêu Chiến từ thời Trần Tình Lệnh (2019) đóng cùng Vương Nhất Bác, đã bị "trọng thương".

Cụ thể, tại buổi lễ đóng máy phim Vùng Biển Trong Mơ, bên cạnh vẻ ngoài trắng phát sáng của Tiêu Chiến, khoảnh khắc anh cầm chiếc quạt bị dán băng keo cũng được chia sẻ rộng rãi. 

Sở hữu nhan sắc nam thần lẫn sự nghiệp rực rỡ nhưng Tiêu Chiến lại thói quen cực 'dị' như này đây - Ảnh 1
Tiêu Chiến bên cạnh chiếc quạt thân yêu của mình - Ảnh: Internet

Theo đó, cư dân mạng đã lý giải nguyên nhân dẫn đến chiếc quạt bị hỏng là vì thói quen hay gặm quạt từ phim này qua phim khác của Tiêu Chiến.

Không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần người hâm mộ được chứng kiến hình ảnh, anh và chiếc quạt trên tay như đôi bạn tri kỷ không thể tách rời nhau, thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng anh chàng còn mê quạt hơn cả Vương Nhất Bác. 

Sở hữu nhan sắc nam thần lẫn sự nghiệp rực rỡ nhưng Tiêu Chiến lại thói quen cực 'dị' như này đây - Ảnh 2
Đây có thể là nguyên nhân khiến cho chiếc quạt bị hỏng - Ảnh: Internet

Dù thông tin liên quan đến thói quen thú vị của Tiêu Chiến chưa được xác minh, nhưng công chúng đã không giấu được sự thích thú. Trong đó, khán giả suy đoán thói quen của Tiêu Chiến có thể xuất phát từ tâm lý của nam diễn viên. 

Họ chỉ ra rằng, một người đang rơi vào trạng thái tập trung cực độ cho công việc, hoặc đang lo lắng sẽ thường có xu hướng tác động vào đồ vật đang cầm nắm. Điều này được thực hiện trong vô thức nên chủ thể ở đây là Tiêu Chiến cũng sẽ không để ý.

Bên cạnh đó, một số khán giả lại nhận thấy tất cả chỉ là sự trùng hợp. Có thể chiếc quạt hiện tại đã bị hỏng vì lý do nào đó, nên Tiêu Chiến phải dán nó lại để tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, cư dân mạng suy đoán chiếc quạt trên là quà do Vương Nhất Bác mua tặng cho Tiêu Chiến, nên nam diễn viên mới trân trọng đến vậy. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

 

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