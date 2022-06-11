Thì ra Tiêu Chiến được đích thân nhân vật 'huyền bí' này se duyên với Vương Nhất Bác, không thích ghép với Dương Tử?

Sao quốc tế 11/06/2022 03:06

Thông tin mới nhất về cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang là chủ đề được bàn tán xôn xao ở khắp diễn đàn Cbiz.

Mối quan hệ giữa Tiêu ChiếnVương Nhất Bác luôn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm, sự đẹp đôi của cả 2 không chỉ khiến netizen nhiệt liệt ủng hộ mà ngay cả những người trong giới giải trí cũng rất tích cực ship đôi 2 người đến với nhau. 

Cụ thể mới đây, Tiêu Chiến và Dương Tử xuất hiện trong một sự kiện đóng máy phim. Thông thường nam chính và nữ chính sẽ ngồi cạnh nhau để tạo tương tác, tuy nhiên cặp đôi lại bị tách ra bởi một nhân vật cộm cán. Người đó chính là Chủ tịch của Tencent.

Thì ra Tiêu Chiến được đích thân nhân vật 'huyền bí' này se duyên với Vương Nhất Bác, không thích ghép với Dương Tử? - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Dương Tử bị vị chủ tịch ngôi chen giữa - Ảnh: Internet

Chính khoảnh khắc này đã khiến dân tình soi ra được trước đây điều này chưa từng diễn ra đối với cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cư dân mạng soi được trong quá khứ vị chủ tịch này từng rất nhiều lần gặp mặt cặp đôi ở các sự kiện, lễ trao giải lớn. Thế nhưng thay vì đứng chen giữa cả hai, người này còn đẩy Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác đứng sát lại bên nhau, hành động này khiến fan hâm mộ của cả 2 cực kỳ thích thú và ủng hộ.

Thì ra Tiêu Chiến được đích thân nhân vật 'huyền bí' này se duyên với Vương Nhất Bác, không thích ghép với Dương Tử? - Ảnh 2

Thì ra Tiêu Chiến được đích thân nhân vật 'huyền bí' này se duyên với Vương Nhất Bác, không thích ghép với Dương Tử? - Ảnh 3
Vị chủ tịch của Tencent liên tục có hành động ''đẩy thuyền'' với cả 2 - Ảnh: Internet

Có thể nói Trần Tình Lệnh là bộ phim đưa tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến gần hơn với khán giả. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ Ma Đạo tổ sư của Mặc Hương Đồng Khứu trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội năm 2019.

Từ một dự án bị hứng chịu nhiều chỉ trích, Trần tình lệnh dần chiếm được tình cảm của khán giả và còn giúp cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "một bước thành sao" chỉ sau một đêm.

 

Dương Dương từng có hành động đẹp với Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn lại không đồng ý?

Dương Dương từng có hành động đẹp với Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn lại không đồng ý?

Tiêu Chiến từng suýt chút nữa có được vai Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh từ tay Dương Dương.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Dương Tử sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Dương Dương từng có hành động đẹp với Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn lại không đồng ý?

Dương Dương từng có hành động đẹp với Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn lại không đồng ý?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị netizen soi ra bằng chứng ở chung với nhau, fan háo hức chờ ngày cặp đôi công khai?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị netizen soi ra bằng chứng ở chung với nhau, fan háo hức chờ ngày cặp đôi công khai?

Liên tục bị ghép đôi với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác qua lời kể của người trong nghề liệu có xứng đáng 'làm người yêu' Chiến Chiến?

Liên tục bị ghép đôi với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác qua lời kể của người trong nghề liệu có xứng đáng 'làm người yêu' Chiến Chiến?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiếp tục bị fan soi ra 'hint' hẹn hò: 'Lần này khó mà chối cãi'

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiếp tục bị fan soi ra 'hint' hẹn hò: 'Lần này khó mà chối cãi'

Xuất hiện trong tấm poster mới nhất của Ngọc Cốt Dao, Tiêu Chiến thể hiện visual đỉnh cao nhưng vẫn bị chê vì điều này

Xuất hiện trong tấm poster mới nhất của Ngọc Cốt Dao, Tiêu Chiến thể hiện visual đỉnh cao nhưng vẫn bị chê vì điều này

Mặc Hán phục đẹp không thua kém Hoắc Kiến Hoa, netizen tiếc nuối vì không được chứng kiến cặp đôi Tiêu Chiến - Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt

Mặc Hán phục đẹp không thua kém Hoắc Kiến Hoa, netizen tiếc nuối vì không được chứng kiến cặp đôi Tiêu Chiến - Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 35 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 25 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 25 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI