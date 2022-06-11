Thì ra Tiêu Chiến được đích thân nhân vật 'huyền bí' này se duyên với Vương Nhất Bác, không thích ghép với Dương Tử?

Thông tin mới nhất về cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang là chủ đề được bàn tán xôn xao ở khắp diễn đàn Cbiz.

Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm, sự đẹp đôi của cả 2 không chỉ khiến netizen nhiệt liệt ủng hộ mà ngay cả những người trong giới giải trí cũng rất tích cực ship đôi 2 người đến với nhau. Cụ thể mới đây, Tiêu Chiến và Dương Tử xuất hiện trong một sự kiện đóng máy phim. Thông thường nam chính và nữ chính sẽ ngồi cạnh nhau để tạo tương tác, tuy nhiên cặp đôi lại bị tách ra bởi một nhân vật cộm cán. Người đó chính là Chủ tịch của Tencent.

Tiêu Chiến và Dương Tử bị vị chủ tịch ngôi chen giữa - Ảnh: Internet Chính khoảnh khắc này đã khiến dân tình soi ra được trước đây điều này chưa từng diễn ra đối với cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cư dân mạng soi được trong quá khứ vị chủ tịch này từng rất nhiều lần gặp mặt cặp đôi ở các sự kiện, lễ trao giải lớn. Thế nhưng thay vì đứng chen giữa cả hai, người này còn đẩy Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác đứng sát lại bên nhau, hành động này khiến fan hâm mộ của cả 2 cực kỳ thích thú và ủng hộ.

Vị chủ tịch của Tencent liên tục có hành động ''đẩy thuyền'' với cả 2 - Ảnh: Internet Có thể nói Trần Tình Lệnh là bộ phim đưa tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến gần hơn với khán giả. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ Ma Đạo tổ sư của Mặc Hương Đồng Khứu trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội năm 2019. Từ một dự án bị hứng chịu nhiều chỉ trích, Trần tình lệnh dần chiếm được tình cảm của khán giả và còn giúp cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "một bước thành sao" chỉ sau một đêm.

Dương Dương từng có hành động đẹp với Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn lại không đồng ý? Tiêu Chiến từng suýt chút nữa có được vai Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh từ tay Dương Dương.

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