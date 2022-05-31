Mặc Hán phục đẹp không thua kém Hoắc Kiến Hoa, netizen tiếc nuối vì không được chứng kiến cặp đôi Tiêu Chiến - Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt

Sao quốc tế 31/05/2022 17:35

Tiêu Chiến khiến fan tiếc nuối khi để tuột mất vai diễn trong Hoa Thiên Cốt.

Có thể nói, Hoa Thiên Cốt là một trong những tác phẩm hot nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí dù đã kết thúc nhiều năm nhưng mỗi khi nhắc về các tác phẩm xuất sắc nhất nhì cbiz từng được cho ra mắt khán giả, Hoa Thiên Cốt luôn nằm ở những thứ hạng cao nhất trong danh sách này. 

Mặc Hán phục đẹp không thua kém Hoắc Kiến Hoa, netizen tiếc nuối vì không được chứng kiến cặp đôi Tiêu Chiến - Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt - Ảnh 1
Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng của tác giả Fresh Quả Quả, ngoài Hoa Thiên Cốt thì Bạch Tử Họa là nhân vật nhận được sự mong chờ lớn nhất. Khi lên phim, nhân vật này được trao cho Hoắc Kiến Hoa và dĩ nhiên nam diễn viên đã thực sự làm rất tốt vai trò của mình khi khắc họa thành công con người Bạch Tử Họa giúp cho người xem cảm nhận rõ nhất về nhân vật này. 

Tuy nhiên thì đâu đó vẫn còn một số điểm không hài lòng được đưa ra từ phía người hâm mộ. Cụ thể tại thời điểm đó, nhiều fan cho rằng khoảng cách tuổi tác của Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh khiến cho độ ngọt ngào giữa cặp đôi tỏng phim chưa được đẩy lên đến đỉnh điểm khi vẫn có một chút gì đó gượng gạo đến từ nam tài tử họ Hoắc. 

Một số người hâm mộ của Tiêu Chiến bàn luận chính nam diễn viên mới là người sáng giá nhất để vào vai Bạch Tử Họa. Vốn có chiều cao ấn tượng, gương mặt tuấn tú góc cạnh, thần thái tiên tử ngút ngàn, Tiêu Chiến quả thực rất hợp đóng phim cổ trang huyễn huyền. 

Mặc Hán phục đẹp không thua kém Hoắc Kiến Hoa, netizen tiếc nuối vì không được chứng kiến cặp đôi Tiêu Chiến - Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt - Ảnh 2
Mặc Hán phục đẹp không thua kém Hoắc Kiến Hoa, netizen tiếc nuối vì không được chứng kiến cặp đôi Tiêu Chiến - Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt - Ảnh 3
Tiêu Chiến trong Hán phục trắng - Ảnh: Internet

Trong Hán phục trắng, Tiêu Chiến trông vừa khôi ngô, vừa mạnh mẽ cương nghị nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng. Nhiều fan cảm thấy Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh khá đẹp đôi, thậm chí có thể tạo ra nhiều phản ứng hóa học thú vị. 

Tuy nhiên, đây chỉ là mong ước của fan. Bởi năm 2016, khi Hoa Thiên Cốt phát sóng thì Tiêu Chiến mới chập chững bước chân vào Cbiz, chưa có tên tuổi và kinh nghiệm diễn xuất. 

Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc "hùi hụi" cho nam diễn viên. Nếu có được vai diễn Bạch Tử Họa khi đó, hẳn sẽ là bước đệm vững chắc cho sự nghiệp Tiêu Chiến sau này. 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Triệu Lệ Dĩnh Hoắc Kiến Hoa Hoa Thiên Cốt sao châu á

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