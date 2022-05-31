Lộ tạo hình 'bánh bèo' của nam thần Tiêu Chiến trong 'Ngọc Cốt Dao'

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau hình ảnh tạo hình của Tiêu Chiến và Nhẫm Mẫn trong phim.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước những hình ảnh tạo hình của Tiêu Chiến và Nhẫm Mẫn trong phim "Ngọc Giap Cốt". Co thể thấy, cả hai xuất hiện với bộ trang phục màu xanh ngọc khá đồng điệu. Nhan sắc của cặp đôi khiến ai nấy cũng phải xao xuyến vì quá "xứng đôi vừa lứa".

Song, đánh chú ý là điều khiến dân tình ngỡ ngàng nhất chính là bộ cánh khá bánh bèo của Tiêu Chiến với hai vạt áo đính đầy hoa. Điều này khiến dân tình cảm thấy chưa đẹp, và không phù hợp. Điều này đã nảy ra vô số lời phàn nàn của cộng đồng mạng.

Tuy tạo hình được tung ra chưa làm khán giả hài lòng, nhưng chỉ dựa vào những bức ảnh tĩnh cũng chưa thể nói hết được liệu Nhậm Mẫn có hợp vai hay không. Hơn thế nữa, Nhậm Mẫn còn được nhận xét là một trong những nữ diễn viên trẻ có diễn xuất đáng tin tưởng.

Ngọc Cốt Dao là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt, xoay quanh câu chuyện tình vô cùng ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần ngang trái, bi thương về Thế từ Không Tang cao ngạo lạnh lùng, cô độc - Thời Ảnh và Chu Nhan - quận chúa Xích tộc nhiệt tình, trượng nghĩa. Trong quá trình bảo vệ vương triều Không Tang, cả hai hỗ trợ cho nhau và cùng nhau trưởng thành.

Hiện tại, bộ phim hiện đã đóng máy chưa có lịch chiếu.

Phản ứng thú vị của Tiêu chiến khi được hỏi Dương Tử có phải mẫu con gái lý tưởng hay không Sự hợp tác ăn ý của Dương Tử và Tiêu Chiến trong dự án gần đây đã khiến dân tình được phen đẩy thuyền khá nhiệt tình.

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