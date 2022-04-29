Tiêu Chiến nhận 'cơn mưa' lời khen bởi vì hành động đặc biệt này

Sao quốc tế 29/04/2022 18:48

Bên cạnh việc đóng phim, nam thần Tiêu Chiến cũng được đánh giá cao khi thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội.

Sau khi siêu phẩm cổ trang Trần Tình Lệnh (2019) được phát sóng, cái tên Ngụy Vô Tiện bỗng trở thành một hiện tượng, người người nhà nhà nhắc đến, còn Tiêu Chiến cũng thu về dàn hậu cung vô cùng đông đảo. Anh chàng cũng nằm trong top nam diễn viên có tài nguyên nhiều tại làng giải trí Hoa ngữ. Bộ phim gần đây của Tiêu Chiến là "Dư Sinh" đóng cùng Dương Tử nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Bên cạnh việc đóng phim, nam thần Tiêu Chiến cũng được đánh giá cao khi thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội. Cụ thể, nam thần vạn người mê Tiêu Chiến hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 bằng việc đích thân ngâm thơ tặng người hâm mộ và gửi đoạn clip đó trên trang cá nhân Weibo cá nhân.

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Trong clip, Tiêu Chiến xuất hiện trên clip với vẻ ngoài rạng rỡ kèm gu thời trang đơn giản, tay cầm tờ giấy có bài thơ đã được chuẩn bị sẵn. Nam thần mặc áo tay dài màu đen kèm quần jean đơn giản, dường như Tiêu Chiến không trang điểm nhiều nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi. Sau khi đọc xong bức thư, nam diễn viên không quên gửi đến người hâm mộ lời chúc ngủ ngon kèm một nụ cười tươi tắn. 

Chính vì vậy, Tiêu Chiến nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng về việc hưởng ứng ngày sách thế giới nói riêng và quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, tri thức nói chung. 

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Bên cạnh nội dung bài thơ, nhiều người cho biết họ bị cuốn hút bởi giọng nói trầm ấm và vẻ ngoài đẹp hơn hoa của Tiêu Chiến. Khán giả giành nhiều lời chúc đến nam diễn viên, mong rằng anh có nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp đến xã hội.

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