Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến chưa định ngày lên sóng đã gặp biến căng.

Trong những bộ cổ trang được mong chờ phát sóng nhất năm nay, chắc chắn phải kể đến dự án Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn thủ vai chính. Ngày 4/8, bộ phim đã chính thức đóng máy sau hơn 6 tháng khởi quay. Hậu trường đóng máy của Ngọc Cốt Dao cũng tiết lộ độ chịu chi của nhà sản xuất trong các trường đoạn có bối cảnh rộng lớn, không lạm dụng quá nhiều kỹ xảo mà tập trung vào dựng cảnh. Ảnh minh họa: Internet Về phần nam chính Tiêu Chiến đã là thứ gì đó có sức hấp dẫn lớn, chưa kể fan nguyên tác của phim cũng khá đông, vì vậy chỉ tính riêng lượt xem của đoạn trailer đã vượt quá 300 triệu - một con số quả thực rất đáng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã được phen tranh cãi dữ dội vì phần lồng tiếng của phim. Sự việc bắt đầu khi một netizen đăng bài nói rằng Ngọc Cốt Dao là tác phẩm kém chất lượng. Lý do mà phim đến giờ vẫn chưa phát sóng là bởi nhân vật Thời Ảnh vẫn chưa lồng tiếng xong. Chỉ sau vài giờ, lượng đọc chủ đề đã vượt quá 240.000 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh đó, có thông tin tiết lộ Tiêu Chiến sẽ được cho phép sử dụng giọng thật trong Ngọc Cốt Dao. Điều này ngay lập tức nảy ra vô số lời phàn nàn của cộng đồng mạng. Chưa dừng lại, một vài người tự nhận là fan của mỹ nam Trần Tình Lệnh cho biết khả năng cao tin đồn sẽ sớm thành sự thật.

Rất nhiều ngươi nhân cơ hội này bắt đầu "than thở", vì cảm thấy giọng Tiêu Chiến có chút "âm dương quái khí", không phù hợp với nhân vật Thời Ảnh, và lên tiếng phản đối kịch liệt, bất chấp đó là "dưa bở" hay "dưa chín". Còn Tiểu Phi Hiệp (cộng đồng fandom của Tiêu Chiến) lại cho hay bất kể là giọng thật, hay lồng tiếng cũng hoàn toàn ủng hộ anh chàng. Ảnh minh họa: Internet Trên thực tế, nếu trước kia các bộ phim Hoa ngữ sẽ do diễn viên lồng tiếng đảm nhận lời thoại, thì nay mọi chuyện đã khác. Đứng trước lệnh cấm sử dụng lồng tiếng của "triều đình" Trung, việc diễn viên dùng giọng thật đã bắt đầu trở nên phổ biến, hơn nữa còn được khán giả đánh cao, hiệu ứng khá tốt. Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, nếu như Tiêu Chiến được sử dụng giọng thật trong Ngọc Cốt Dao dường như là điều đương nhiên. Về phần đài từ của anh chàng, tuy không quá tốt, còn gặp hạn chế nhưng vẫn có thế chấp nhận được. Ảnh minh họa: Internet Ngọc Cốt Dao chính thức khai máy ngày 28/03/2021 và đóng máy sau gần 4 tháng (tức ngày 04/08/2021). Dù đã hoàn thành xong từ lâu, nhưng lịch phát sóng chính thức vẫn là một dấu hỏi lớn, chưa có lời giải đáp.

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