Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới

Sao quốc tế 21/04/2022 15:35

Thông tin cặp đôi "trai tài gái sắc" Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y chuẩn bị "nên duyên" trong dự án phim mới khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tiêu Chiến sẽ "nên duyên" với Cúc Tịnh Y trong bộ phim "Xuân Nhật Yến".

Theo đó, thông tin Tiêu Chiến nhận được kịch bản của bộ phim này đã rầm rộ từ năm ngoái nhưng vị trí nữ chính vẫn còn bỏ trống. Vốn dĩ nữ chính được cho là Trịnh Sảng nhưng rốt cuộc bị trì hoãn do bê bối đời tư của nữ diễn viên. Thay thế nữ diễn viên, Cúc Tịnh Y được nhắm cho vai nữ chính của bộ phim.

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Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Mặc dù các diễn viên liên quan chưa lên tiếng xác nhận trước thông tin trên nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Nhiều người cho biết Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y là tổ hợp nhan sắc "đỉnh cao" mà họ luôn mong sẽ sánh đôi bên nhau trong phim. 

Bên cạnh đó, một số khán giả chắn chắn sự kết hợp này khó có thể xảy ra. Bởi đây là dự án phim cấp S+ của Tencent - nơi quỵ tụ những diễn viên có diễn xuất ấn tượng và có chỗ đứng nhất định trong ngành. Ngoài ra, nhiều người cho rằn "Mỹ nhân 4000 năm có một" và Tiêu Chiến cần rèn luyện kỹ năng diễn xuất nhiều hơn và thể hiện thật tốt ở nhiều dạng vai để xóa tan định kiến trong lòng khán giả.

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Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Bộ phim "Xuân Nhật Yến" xoay quanh câu chuyện Trưởng công chúa Đan Dương và Lý Hoài Ngọc hại nước, khuynh đảo triều chính dài 8 năm đã bị Hoàng đế ban chết. Cô mượn xác hoàn hồn trở thành Tứ tiểu thư ngốc nghếch của Bạch Phủ, mang theo mục đích tiếp cận Tử Dương Quân - Giang Huyền Cẩn - người đã tự tay đưa ly rượu độc cho nàng.

Với nội dung hấp dẫn, khán giả rất mong chờ ngày dàn cast chính thức được công bố trong thời gian sớm nhất.

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