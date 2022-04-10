Cuối cùng Cúc Tịnh Y chịu dỡ “sương sa hạt lựu” , nhan sắc thăng hạng một cách bất ngờ: 'Tạo hình bớt dây nhợ rườm rà cái thấy đẹp lên hẳn'

Mới đây nhất, hình ảnh Cúc Tịnh Y tại phim trường, đang nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả vì quá xinh đẹp.
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- Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim Hoa Nhung, liệu lối trang điểm có 'diêm dúa' như trước?
Những hình ảnh mới của Cúc Tịnh Y trên phim trường Hoa Nhung đang làm xôn xao cư dân mạng. Khác một trời một vực với những kiểu đầu cồng kềnh trước đó, vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng lại chọn cho mình một lối make up có phần không phù hợp, luôn khiến cô nàng nhận về một số ''góp ý'' từ phía CĐM. Tuy nhiên, cô nàng chưa bao giờ quan tâm đến điều đó và vẫn giữ nguyên lập trường về phong cách trang điểm của mình.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà tại phim trường Hoa Nhung, Cúc Tịnh Y đã quyết định thay đổi phong cách trang điểm của mình, với phong cách make up nhẹ nhàng khiến nữ diễn viên trở nên xinh đẹp và cực kỳ đáng yêu.
Ban đầu, cư dân mạng tưởng rằng Hoa Nhung sẽ là bộ phim có tạo hình rối mắt nhất của Cúc Tịnh Y nhưng hóa ra phim cũng có tương đối nhiều bộ cánh giản dị, khác lạ. Các fan hâm mộ đang rất ngóng chờ đến ngày phim phát sóng.
Hoa Nhung là bộ phim cổ trang tiên hiệp, được cải biên từ tác phẩm Ngộ Trường Sinh của nhà văn Lâm Gia Thành. Nội dung chính kể về câu chuyện ngược luyến trong tam giới của phượng hoàng chuyển thế và thần mặt trời từ tương ái tương sát trở thành giúp đỡ lẫn nhau. Phượng hoàng chuyển thế - Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) hạ phàm xuống nước Ngụy để vào sống tại 1 gia đình quan lại, là cô nương với vẻ ngoài bình thường, tu vi cũng chẳng có gì nổi bật. Rồi bất ngờ biến cố lại đổ sập xuống đời Ngụy Chi khi bị hôn phu bỏ rơi, họ hàng ghét bỏ, xua đuổi. Để tự cứu lấy chính mình, Ngụy Chi đã phải cầu xin thượng tiên Viêm Việt (Quách Tuấn Thần) thu nhận, biến bản thân thành một mỹ nhân tuyệt sắc.