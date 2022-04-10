Cuối cùng Cúc Tịnh Y chịu dỡ “sương sa hạt lựu” , nhan sắc thăng hạng một cách bất ngờ: 'Tạo hình bớt dây nhợ rườm rà cái thấy đẹp lên hẳn'

Những hình ảnh mới của Cúc Tịnh Y trên phim trường Hoa Nhung đang làm xôn xao cư dân mạng. Khác một trời một vực với những kiểu đầu cồng kềnh trước đó, vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng lại chọn cho mình một lối make up có phần không phù hợp, luôn khiến cô nàng nhận về một số ''góp ý'' từ phía CĐM. Tuy nhiên, cô nàng chưa bao giờ quan tâm đến điều đó và vẫn giữ nguyên lập trường về phong cách trang điểm của mình.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà tại phim trường Hoa Nhung, Cúc Tịnh Y đã quyết định thay đổi phong cách trang điểm của mình, với phong cách make up nhẹ nhàng khiến nữ diễn viên trở nên xinh đẹp và cực kỳ đáng yêu.