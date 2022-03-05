Cúc Tịnh Y 'xoay dao' điệu nghệ, đầy khí chất trong hậu trường phim 'Tiên kiếm kỳ hiệp 4'

Sao quốc tế 05/03/2022 21:18

Mới đây, trang tin Sina đã đăng tải những bức ảnh của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y ở phim trường "Tiên kiếm kỳ hiệp 4".

Bộ phim 'Tiên kiếm kỳ hiệp 4' đang là dự án thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ phim cổ trang Trung Quốc. Đồng thời, thông tin về dàn diễn viên chính thức của bộ phim như Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn, Mao Tử Tuấn... cũng khiến nhiều người hâm mộ không thể chờ thêm lâu được nữa.

Mới đây, trang Sina đã chia sẻ những bức ảnh của Cúc Tịnh Y ở phim trường "Tiên kiếm kỳ hiệp 4". Trong khung hình, nữ diễn viên diện bộ đồ cổ trang màu trắng và thắt thêm phụ kiện ở phần eo trông rất phù hợp với hình tượng của bộ phim.

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Nữ chính Cúc Tịnh Y và nam chính Trần Triết Viễn trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp 4' - Ảnh: Internet
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Cúc Tịnh Y tại hậu trường phim - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là "mỹ nhân 4000 năm" còn gây bất ngờ khi trổ tài xoay dao cực điêu luyện. Trông cô nàng chơi đùa với vũ khí trên tay, nhiều người không khỏi thót tim còn cô nàng lại tỏ ra bình thản, thoải mái thể hiện tài lẻ của mình.

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Tài xoay dao gây ấn tượng của mỹ nhân 9x - Ảnh: Internet

Trong Tiên kiếm kỳ hiệp 4, Cúc Tịnh Y sẽ vào vai Hàn Lăng Sa, còn nam diễn viên Trần Triết Viễn vai Vân Thiên Hà. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh Vân Thiên Hà, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Một ngày nọ vô tình gặp được Hàn Lăng Sa và cả hai quyết định cùng nhau đi tìm thân thế của Vân Thiên Hà. Theo một số nguồn tin, "Tiên kiếm kỳ hiệp 4" sẽ quay trong 4 tháng và hiện vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức.

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Xuất hiện tại đêm hội "Nghìn lẻ một đêm" với các sao nữ nổi tiếng như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba..., nhưng nhan sắc của Cúc Tịnh Y không hề "lép vế" trước đàn chị một chút nào.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Trần Triết Viễn sao Hoa ngữ Phim Trung Quốc Tiên kiếm kỳ hiệp 4

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