Cúc Tịnh Y 'chơi lớn' đổi phong cách trang điểm, dân tình đồng loạt 'réo la' vì điều này

Vì danh xưng "Mỹ nhân 4000 năm", Cúc Tịnh Y từ nữ ca sĩ không mấy nổi bật trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí xứ Trung. Cô nàng được coi là nữ thần nhan sắc thế hệ mới, hiện đang sở hữu gương mặt gây chú ý nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Nhan sắc trong trẻo, các đường nét hài hoà, cuốn hút của nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng trở thành thần tượng mà nhiều cô gái học theo lối trang điểm, các pose dáng chụp hình.

Mới đây, trong một buổi livestream, Cúc Tịnh Y đã thay đổi phong cách trang điểm của mình, chuyển từ tông màu lòe loẹt, đậm đà sang màu nude nhạt nhòa, hay còn gọi là "tông Tây". Sau khi trưng ra bộ mặt mới, mỹ nhân này đã không nhận về lời khen nào mà còn khiến dân tình khá bất ngờ.