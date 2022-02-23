Cúc Tịnh Y 'chơi lớn' đổi phong cách trang điểm, dân tình đồng loạt 'réo la' vì điều này

Sao quốc tế 23/02/2022 20:00

Màn thay đổi cách trang điểm của Cúc Tịnh Y đã khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng.

Vì danh xưng "Mỹ nhân 4000 năm", Cúc Tịnh Y từ nữ ca sĩ không mấy nổi bật trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí xứ Trung. Cô nàng được coi là nữ thần nhan sắc thế hệ mới, hiện đang sở hữu gương mặt gây chú ý nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Nhan sắc trong trẻo, các đường nét hài hoà, cuốn hút của nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng trở thành thần tượng mà nhiều cô gái học theo lối trang điểm, các pose dáng chụp hình.

Mới đây, trong một buổi livestream, Cúc Tịnh Y đã thay đổi phong cách trang điểm của mình, chuyển từ tông màu lòe loẹt, đậm đà sang màu nude nhạt nhòa, hay còn gọi là "tông Tây". Sau khi trưng ra bộ mặt mới, mỹ nhân này đã không nhận về lời khen nào mà còn khiến dân tình khá bất ngờ.

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Phong cách trang điểm của Cúc Tịnh Y gần đây gây chú ý - Ảnh: Internet

Màu son nude bợt bạt, lại còn bóng loáng khiến gương mặt Cúc Tịnh Y nhìn thiếu sức sống rõ ràng. Ánh tím của son khiến nước da cô không còn trắng sáng bật tông. Đường liner mở góc mắt quen thuộc giờ cũng bị lược bỏ nốt, làm cho đôi mắt của cô nhìn không sắc sảo, hút hồn như xưa. Và vẫn kiểu tóc, trang phục, phụ kiện ấy nhưng trở về với cách makeup đặc trưng là Cúc Tịnh Y lại tỏa sáng ngay và luôn. Không cần bàn cãi nhiều, Cúc Tịnh Y sinh ra để dành cho những màu son đậm, tươi tắn. 

Bên cạnh chuyện thay đổi tông makeup, nhiều người cho rằng Cúc Tịnh Y khác đến nỗi không nhận ra còn bởi thiếu đi lớp filter thu gọn mặt. Thêm thắt bước chỉnh sửa bóp mặt V-line, chỉnh sáng màu son và nhấn nhá mi mắt, nữ diễn viên trông đỡ hơn phần nào.

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Cô nàng nhận nhiều lời khen sau khi thay đổi cách trang điểm - Ảnh: Internet

Hiện tại, Cúc Tịnh Y đang bận rộn cho dự án phim "Tiên kiếm kỳ hiệp 4". Cúc Tịnh Y sẽ vào vai Hàn Lăng Sa, còn nam diễn viên Trần Triết Viễn vai Vân Thiên Hà.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh Vân Thiên Hà, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Một ngày nọ vô tình gặp được Hàn Lăng Sa và cả hai quyết định cùng nhau đi tìm thân thế của Vân Thiên Hà.

Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Sao Hoa ngữ

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