Cúc Tịnh Y bị tố đạo nhái trắng trợn: Hết Dương Mịch, mỹ nhân Đông Cung lại đến "điên nữ" hàng đầu màn ảnh Hollywood

Sao quốc tế 20/02/2022 19:34

Bộ ảnh mới của Cúc Tịnh Y khiến netizen tranh cãi dữ dội vì nghi vấn đạo nhái nhân vật đình đám Hollywood.

Mới đây, Cúc Tịnh Y tung ra bộ ảnh quảng bá cho ca khúc mới mang tên 0.2s. Không còn những bộ váy áo cổ trang "10 lần như 1", Cúc Tịnh Y gây sốt với tạo hình hiện đại, năng động cùng áo hồng và dải tua rua sặc sỡ phủ đầy hai cánh tay. Những hình ảnh lung linh, rực rỡ của cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi từ fan hâm mộ.

Cúc Tịnh Y bị tố đạo nhái trắng trợn: Hết Dương Mịch, mỹ nhân Đông Cung lại đến 'điên nữ' hàng đầu màn ảnh Hollywood - Ảnh 1

 Cúc Tịnh Y bị tố đạo nhái trắng trợn: Hết Dương Mịch, mỹ nhân Đông Cung lại đến 'điên nữ' hàng đầu màn ảnh Hollywood - Ảnh 2

 Cúc Tịnh Y bị tố đạo nhái trắng trợn: Hết Dương Mịch, mỹ nhân Đông Cung lại đến 'điên nữ' hàng đầu màn ảnh Hollywood - Ảnh 3

 Cúc Tịnh Y bị tố đạo nhái trắng trợn: Hết Dương Mịch, mỹ nhân Đông Cung lại đến 'điên nữ' hàng đầu màn ảnh Hollywood - Ảnh 4

Tuy nhiên, nhiều netizen nhận ra bộ ảnh này của Cúc Tịnh Y bị tố "vay mượn" một nhân vật đình đám của màn ảnh Hollywood, đó chính là "điên nữ" Harley Quinn của Vũ trụ điện ảnh DC.

Trong bộ phim Birds Of Prey, Harley Quinn đã từng khiến hội chị em phát cuồng với trend quần áo cá tính gồm áo crop top hồng và hai dải tua rua kín tay tương tự. Giờ đây hình ảnh này lại được Cúc Tịnh Y tái hiện trong ca khúc mới, khiến nhiều người nhớ đến "bản gốc" từng khuấy đảo màn ảnh thế giới trong năm 2020.

Cúc Tịnh Y bị tố đạo nhái trắng trợn: Hết Dương Mịch, mỹ nhân Đông Cung lại đến 'điên nữ' hàng đầu màn ảnh Hollywood - Ảnh 5

Ngay cả kiểu trang điểm son phấn dày cộm cũng là một nét độc đáo của riêng Harley Quinn trong thể loại phim siêu anh hùng. Liệu rằng đây chỉ là sự học hỏi hay Cúc Tịnh Y đã cố tình "sao chép" nhân vật nữ cường khét tiếng này?

Cúc Tịnh Y bị tố đạo nhái trắng trợn: Hết Dương Mịch, mỹ nhân Đông Cung lại đến 'điên nữ' hàng đầu màn ảnh Hollywood - Ảnh 6

Đây không phải lần đầu tiên Cúc Tịnh Y dính phải những nghi án đạo nhái. Mỹ nhân 4000 năm" từng bị tố mặc áo đạo nhái hàng hiệu trong phim Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Rằm. Theo độc giả Sina, chiếc áo là sản phẩm đạo nhái thiết kế của Gucci, từng được Dương Mịch mặc trước đó. 

Cúc Tịnh Y bị tố đạo nhái trắng trợn: Hết Dương Mịch, mỹ nhân Đông Cung lại đến 'điên nữ' hàng đầu màn ảnh Hollywood - Ảnh 7

Cô nàng cũng từng bị khán giả chỉ trích khi nhái tạo hình Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) trong Đông cung. Trong Như Ý Phương phi', Cúc Tịnh Y mặc bộ trang phục màu đỏ với chiếc khăn được quấn xung quanh đầu, kết hợp cùng phụ kiện và lối trang điểm rất giống với công chúa Đông cung.

Cúc Tịnh Y bị tố đạo nhái trắng trợn: Hết Dương Mịch, mỹ nhân Đông Cung lại đến 'điên nữ' hàng đầu màn ảnh Hollywood - Ảnh 8

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