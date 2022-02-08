Thông tin Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn hợp tác đóng chính trong 'Tiên kiếm hiệp 4' khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chắc hẳn từ lâu đã không còn là cái tên xa lại đối với những tín đồ kiếm hiệp Hoa ngữ. Phim được chuyển thể từ trò chơi điện tử nhập vai nổi tiếng cùng tên. 3 phần trước đó của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp lần lượt được ra mắt khán giả từ những năm đầu tiên của thế kỷ 21, phần phim mới nhất cũng đã lên sóng cách đây gần 12 năm. Mới đây, blogger đăng tải hình ảnh một trong những bối cảnh đang được dựng trong dự án phim Tiên kiếm kỳ hiệp 4. Đáng chú ý, Sina cũng đưa tin về việc Tiên kiếm kỳ hiệp 4 đã bắt đầu dựng bối cảnh phim, chuẩn bị khai máy trong thời gian sớm nhất có thể.

Trước đó, trên các diễn đàn mạng từng xuất hiện tin đồn cho biết, Tiên kiếm kỳ hiệp 4 sẽ khởi quay vào giữa tháng 2 năm nay với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tuổi như Trần Triết Viễn, Cúc Tịnh Y, Mao Hiểu Tuệ, Trần Sở Hà... Trần Triết Viễn vào vai nam chính Vân Thiên Hà. Nam diễn viên từng tham gia các bộ phim Thục sơn chiến kỷ 2, Mật quả… nhưng vẫn chưa thực sự nổi tiếng. Vì vậy, khán giả hy vọng Trần Triết Viễn sẽ làm nên kỳ tích khi vào vai Vân Thiên Hà Tiên kiếm kỳ hiệp 4.

Cúc Tịnh Y đảm nhận vai nữ chính Hàn Lăng Sa - một thiếu nữ gánh trên lưng vận mệnh gia tộc, khí chất vừa sáng lại toát nên chút lạnh lẽo. Cúc Tịnh Y có vẻ ngoài mảnh mai, xinh đẹp, lại căng tràn sức sống tuổi thanh xuân nhưng diễn xuất chưa bao giờ được đánh giá cao. Vai diễn được xem là nổi bật và thành công nhất, gắn liền với tên tuổi của Cúc Tịnh Y có lẽ phải kể đến Hàn Vân Tịch trong bộ phim Vân tịch truyện. Với Tiên kiếm kỳ hiệp 4, liệu Cúc Tịnh Y có thành công lột xác để át đi danh hiệu “nữ diễn viên tệ nhất năm 2021”? Tiên kiếm hiệp là loạt phim kiếm hiệp cổ trang đình đám của Trung Quốc từ lúc mới ra mắt phiên bản đầu tiên. Phim từng có sự tham gia của nhiều ngôi sao như Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên... Chính vì điều này nên người hâm mộ rất mong chờ sự trở lại của bộ phim với phần mới nhất.

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