Trong những cảnh quay nguy hiểm, có tính rủi ro cao thì lựa chọn diễn viên đóng thế không còn là giải pháp xa lạ với những minh tinh hàng đầu. Tuy nhiên, có nhiều diễn viên vẫn rất chuyên nghiệp, tận tâm tận lực với vai diễn khi tự mình thực hiện những cảnh quay ấy. Điển hình trong đó có Kiều Hân , bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn khi cả hai hợp tác cùng nhau trong dự án “Khu vườn ngủ say”.

Sự kính nghiệp của Kiều Hân khiến khán giả phải trầm trồ thậm chí là cảm thấy vô cùng thương tâm khi thực hiện cảnh bị bắt cóc đầy chân thực. Cụ thể, khi quay cảnh bị bắt cóc trong Khu Vườn Ngủ Say, Kiều Hân bị ấn đầu xuống nước rồi túm tóc kéo lê bên bờ biển. Chứng kiến một cô gái bị “bạo hành” thế này, không ít người cảm thấy thảm thương vô cùng. Không chỉ vậy, khi xem lại đoạn phim do chưa hài lòng chính nữ diễn viên còn yêu cầu đạo diễn cho cô được quay lại. Hành động đầy tính lăn xả này của nữ diễn viên rất nhanh chóng nhận được lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Nữ diễn viên cực lăn xả và tận tâm khi tự mình quay cảnh bắt cóc trên bờ biển

Nhân sự kiện này, nhiều người một lần nữa nhắc lại cảnh quay bị bắt cóc của "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y ở bộ phim “Như Ý Phương Phi”. Là một cảnh bắt cóc song hết lớp trang điểm lại tới đạo cụ của cô nàng bị chê "giả trân". Nhân vật của cô nàng lúc này bị nhét khăn vào miệng nhằm không cho kêu cứu song vấn đề nằm ở chỗ miếng khăn mỏng lại được gấp gọn gàng chẳng khác gì bông tẩy trang. Cư dân mạng cho rằng Cúc Tịnh Y vì muốn giữ hình tượng nên đã không dám ngậm khăn dày.

Ngược lại, netizen mỉa mai "mỹ nhân 4000 năm" vì cảnh bắt cóc có phần "giả trân"

Dù bị bắt cóc nhưng xem ra lớp trang điểm của Cúc Tịnh Y không hề bị phai nhạt, hình tượng băng thanh ngọc khiết của cô vẫn nguyên vẹn khiến cư dân mạng không thể nào không so sánh với tình huống của Kiều Hân: “Bắt cóc cũng có này có nọ. Tự dưng nhớ quả bắt cóc kinh diễm của ai đó ghê”; “Ít ra phải lăn xả có tâm với nghề, hy sinh vì nghệ thuật là vậy. Chả bù cho một số bạn khác, đặc biệt là cô idol nào đó bắt cóc cứ phải auto đẹp”; “Đang lướt dạo thì thấy, mấy cảnh nhấn đầu xuống nước thiệt sự không dám nhìn thẳng, dù không phải fan chị gái cũng thấy xót hộ”; “Thấy chị ý là con gái mà lăn xả thế này cũng đáng khen lắm mà”…