Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch”

Sao quốc tế 08/01/2022 16:56

Tham gia sự kiện mới đây, những bức ảnh không photoshop của Cúc Tịnh Y thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng vì không ngờ “danh xứng với thực”.

Vì danh xưng "Mỹ nhân 4000 năm", Cúc Tịnh Y trở thành người đẹp gây tranh cãi của làng giải trí xứ Trung. Nhiều người cho rằng, visual của nữ diễn viên là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc kém cạnh so với rất nhiều ngôi sao vốn có vẻ đẹp trời ban như Địch Lệ Nhiệt Ba, Phạm Băng Băng,...

Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” - Ảnh 1

 Nhan sắc đỉnh cao của Mỹ nhân 4000 năm có một - Cúc Tịnh Y

Nhan sắc quá khứ và hiện tại của người đẹp này khác biệt 1 trời 1 vực, cùng với đó danh xưng "Mỹ nhân 4000 năm" càng khiến cô nàng bị netizen soi nhiệt tình. Vừa qua, người đẹp Vân Trung Ca nhận lời tham dự 1 sự kiện nhãn hàng tại thành phố Quảng Châu. Sau khi sự kiện kết thúc, studio cùng rất nhiều netizen có mặt tại đây đều chia sẻ những tấm hình nóng hổi nhất của Cúc Tịnh Y.

Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” - Ảnh 2
Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” - Ảnh 3

 Cúc Tịnh Y khoe vẻ đẹp tinh khôi qua loạt ảnh do studio cung cấp

Vẻ đẹp tinh khôi với làn da trắng mịn màng không tì vết của khiến cho nhan sắc của Cúc Tịnh Y thêm nổi bật, quả thực không phải tự dung mà người ta gọi nữ diễn viên 9X là “mỹ nhân 4000 năm có một”.

Loạt ảnh do người qua đường chụp cũng không thể nào làm lu mờ đi dung nhan nổi trội của Cúc Tịnh Y. Những góc ảnh từ chụp cận tới chụp xa đã tiết lộ nhan sắc và vóc dáng thật của mỹ nhân sinh năm 1994 này. Quả không hổ danh là đối thủ visual thuộc hàng top hiện nay của showbiz Hoa ngữ, nữ diễn viên chứng minh nhan sắc chấp luôn cả camera thường lẫn ảnh không photoshop. Đúng là nữ thần cam thường của Cbiz.

Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” - Ảnh 4
Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” - Ảnh 5
Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” - Ảnh 6

 Cúc Tịnh Y đẹp bất chấp camera thường dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng

Ngũ quan hài hòa, cô nàng càng gây sốt với gương mặt siêu nhỏ, sống mũi cao vút, đường chân mày thanh thoát cùng góc nghiêng thanh tú. Cứ tưởng camera thường sẽ dìm hàng phần nào nhan sắc của nữ diễn viên nhưng dường như netizen chẳng “soi” được sự khác biệt nào giữa ảnh studio và ảnh của “team qua đường”.

Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” - Ảnh 7
Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” - Ảnh 8
Nhan sắc thật của “Mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị ống kính team qua đường “bóc sạch” - Ảnh 9

 Mỹ nhân 4000 năm sở hữu vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn

Gây ấn tượng cực mạnh với fan hâm mộ, không ít fan xuýt xoa trước vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn che chở của người đẹp Nhiệt huyết Trường An. Dù sở hữu chiều cao không nổi trội, chuẩn đét người mẫu nhưng Cúc Tịnh Y vẫn có tỷ lệ vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Ai đã khiến netizen quay xe, bênh vực Cúc Tịnh Y 'không đáng' nhận giải diễn dở nhất năm?

Ai đã khiến netizen quay xe, bênh vực Cúc Tịnh Y 'không đáng' nhận giải diễn dở nhất năm?

Tuy luôn bị chê về lối diễn xuất "1000 vai như 1" nhưng lần này Cúc Tịnh Y lại khiến cho netizen phải bênh vực, cho rằng có người còn diễn dở hơn cả cô, xứng đáng nhận giải diễn dở nhất năm 2021.

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