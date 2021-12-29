Ai đã khiến netizen quay xe, bênh vực Cúc Tịnh Y 'không đáng' nhận giải diễn dở nhất năm?

Khác với những giải thưởng danh giá mà mọi diễn viên xứ Trung đều mơ ước như như Hoa Đỉnh, Kim Kê, Kim Tượng,... thì giải thưởng Cây Chổi Vàng lại khiến cho ngôi sao nào cũng phải e sợ và tránh né bởi tính chất của nó chẳng khác nào Mâm Xôi Vàng của Hollywood. Giải thưởng này được tạo ra nhằm phê bình những gương mặt và tác phẩm đáng thất vọng nhất một năm.

Nam diễn viên tệ nhất thuộc về Kim Hạn trong Quân Cửu Linh

Theo đó, bên cạnh giải Nam diễn viên tệ nhất thuộc về Kim Hạn trong Quân Cửu Linh thì giải Nữ diễn viên tệ nhất đã thuộc về Cúc Tịnh Y. Cô được đánh giá là có lối diễn xuất đơ cứng, ít biểu lộ được cảm xuất đã vậy còn "sợ xấu", lên hình luôn đẹp, ngay cả nữ cải nam trang cũng trang điểm vô cùng đậm, khiến cho vai diễn thất bại vô cùng. Tuy vậy, netizen vẫn chưa ưng lắm với người thắng danh hiệu này.