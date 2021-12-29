Ai đã khiến netizen quay xe, bênh vực Cúc Tịnh Y 'không đáng' nhận giải diễn dở nhất năm?

Tuy luôn bị chê về lối diễn xuất "1000 vai như 1" nhưng lần này Cúc Tịnh Y lại khiến cho netizen phải bênh vực, cho rằng có người còn diễn dở hơn cả cô, xứng đáng nhận giải diễn dở nhất năm 2021.
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Khác với những giải thưởng danh giá mà mọi diễn viên xứ Trung đều mơ ước như như Hoa Đỉnh, Kim Kê, Kim Tượng,... thì giải thưởng Cây Chổi Vàng lại khiến cho ngôi sao nào cũng phải e sợ và tránh né bởi tính chất của nó chẳng khác nào Mâm Xôi Vàng của Hollywood. Giải thưởng này được tạo ra nhằm phê bình những gương mặt và tác phẩm đáng thất vọng nhất một năm.
Theo đó, bên cạnh giải Nam diễn viên tệ nhất thuộc về Kim Hạn trong Quân Cửu Linh thì giải Nữ diễn viên tệ nhất đã thuộc về Cúc Tịnh Y. Cô được đánh giá là có lối diễn xuất đơ cứng, ít biểu lộ được cảm xuất đã vậy còn "sợ xấu", lên hình luôn đẹp, ngay cả nữ cải nam trang cũng trang điểm vô cùng đậm, khiến cho vai diễn thất bại vô cùng. Tuy vậy, netizen vẫn chưa ưng lắm với người thắng danh hiệu này.
Ở hạng mục phim truyền hình tệ nhất 2021, một cái tên không mấy xa lạ và cũng chẳng gây ra bất kỳ tranh cãi nào chính là Khi em mỉm cười rất đẹp do Trình Tiêu và Hứa Khải đóng chính. Tác phẩm này đã bị khán giả ngay tại Trung Quốc tẩy chay với "liên hoàn phốt" như đạo nhái, chuyển đổi giới tính nhân vật có thật, tình tiết bất hợp lý, cổ súy bán độ, bôi nhọ trí tuệ người xem và khiến cho khán giả hiểu lầm rằng eSports chỉ là nơi để trai gái yêu nhau,... Ngoài ra, diễn xuất cực kỳ "í ẹ" của hai diễn viên chính cũng là một điểm trừ to đùng của bộ phim.
Cộng đồng mạng cho rằng đáng lý Trình Tiêu mới là người đạt giải Nữ diễn viên tệ nhất năm 2021 thay cho Cúc Tịnh Y bởi dù cho năm qua cô có đến 3 tác phẩm được phát sóng thì cũng bị nhận xét là diễn xuất đơ cứng và không hề có lấy một tí tiến bộ nào. Trong khi Cúc Tịnh Y ty diễn đơ nhưng có thay đổi chút ít và tiến bộ đôi chỗ thì Trình Tiêu lại chỉ trung thành với một tạo hình duy nhất cùng với lối trang điểm vô cùng "lố".
Ảnh: Weibo