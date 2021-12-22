Những mỹ nhân Cbiz diễn 'dở' nhất năm 2021: Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y không 'thoát khỏi', người cuối khiến người xem 'phát ngán'

Sao quốc tế 22/12/2021 08:14

Những mỹ nhân Hoa ngữ bị "ném đá" nhiều nhất năm 2021 như liên tục trợn mắt, biểu cảm quá lố...

Trong năm 2021, những nữ diễn viên bị khán giả đánh giá là có năng lực thể hiện trước ống kính "kém cỏi" nhất làng giải trí Hoa ngữ là Cúc Tịnh Y, Ngô Cẩn Ngôn, Triệu Lộ Tư, Chúc Tự Đan, Trương Chỉ Khê. 

Cúc Tịnh Y

Xuất thân từ ca sĩ lấn sân sang diễn viên, khả năng đóng phim của Cúc Tịnh Y nhận nhiều ý kiến phê bình vì một màu, không có sự đột phá. Bên cạnh nhan sắc và phục trang diêm dúa thì diễn xuất của nữ diễn viên trong "Mộ Nam Chi" cũng gây nhiều tranh cãi. Nữ diễn viên cũng bị chê đọc thoại như "ngậm chữ trong miệng, nghe giống đang tụng kinh và vô cảm". 

cuc tinh y

Bên cạnh đó, "Mỹ nữ 4000 năm' bị chỉ trích vì tạo hình trăm vai như một. Tạo hình nhân vật, phong cách trang điểm các nhân vật mà cô đóng đều na ná nhau từ "Vân Tịch truyện" tới "Tân Bạch Nương tử truyền kỳ" hay "Thư sinh xinh đẹp" và mới đây là "Như Ý phương phi".

Ngô Cẩn Ngôn

Người đẹp bắt đầu nổi tiếng từ tác phẩm "Diên Hi công lược", nhưng các dự án sau này đều thất bại vì kỹ năng diễn xuất yếu kém của sao nữ. Trong bộ phim "Giữa thanh xuân", diễn xuất của nữ diễn chính là điểm trừ lớn nhất.

ngo can ngon

Kĩ năng diễn xuất của cô nàng chỉ xoay quanh vài biểu cảm nhướng mày, nhìn trừng trừng và bĩu môi... Tất cả biểu cảm ấy bị đánh giá là quá khoa trương đến lố bịch cho dù là đang đóng cảnh hài hước hay u buồn. Việc này khiến bộ phim không thu hút được người xem, sự nghiệp của cô cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. 

Triệu Lộ Tư

Từ "hot girl" trên mạng xã hội, Triệu Lộ Tư lấn sân sang diễn xuất với vai đầu tay trong "Phượng Tù Hoàng". Dù trên đà thăng tiến, sao nữ người Thành Đô lại ngày càng "mất điểm" trong mắt công chúng bởi lối diễn xuất "ăn may" của mình.

trieu lo tu

Mới đây, trong "Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử", Triệu Lộ Tư thủ vai con gái duy nhất của Đại Tư Mã Tang Công - Tang Kỳ. Cô có một vụ cá cược, bằng mọi cách phải khiến công tử Yến Vân Chi (Từ Khai Sính) nhận túi hương của mình. Vậy nên, Tang Kỳ đã cải nam trang vào Quốc Tử Giám học, nơi có Yến Vân Chi làm thầy đồ.

Tạo hình giả trai của Triệu Lộ Tư trong phim bị cư dân mạng chê lên chê xuống vì quá sức giả trân khi kẻ mắt, đánh son môi hồng cánh sen và liên tục có biểu cảm đáng yêu. Chưa kể tạo hình giả trai còn làm lộ rõ gương mặt tròn trịa, phô hết điểm yếu nhan sắc của cô.

Chúc Tự Đan

Bộ phim "Lập trình viên đáng yêu" kể về cô nữ sinh Lục Ly đem lòng yêu thầm nam thần IT Khương Dật Thành. Để tiếp cận người thương, Lục Ly giả trai vào làm ở công ty. Tình tiết này đã bị cư dân mạng ném đá dữ dội bởi vì nhiều người cho rằng kịch bản phim quá trẻ con và coi thường trí tuệ khán giả khi cho nữ chính giả nam trang để theo đuổi nam chính.

chuc tu dan

Khi cải trang, Chúc Tự Đan còn chuốt mi cong, tô son đỏ, không phù hợp thân phận nam nhi. Đồng thời, nét diễn của nữ diễn viên cũng không được đánh giá cao và không "ăn ý" với nam chính.

Trương Chỉ Khê

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Trương Chỉ Khê được mệnh danh là thiếu nữ tài mạo song toàn, góp mặt trong danh sách những mỹ nhân cổ trang rất được khán giả mến mộ. Trong "Sáng Như Trăng Trong Mây", hình tượng lạ lẫm của Trương Chỉ Khê được kỳ vọng sẽ gây "choáng" với không ít người.

truong chi ke

Tuy nhiên, diễn xuất của cô nàng trong bộ phim này lại bị đánh giá là không hợp với vai diễn hoạt bát tinh nghịch. Nét diễn sượng trân, biểu cảm cường điệu, mắt thì cứ trợn lên của cô đem lại cảm giác quá lố khiến người xem "phát ngấy".

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