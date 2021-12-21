Nữ hoàng livestream Trung Quốc - Vi Á bị phạt hơn 4.800 tỉ đồng vì trốn thuế

Sao quốc tế 21/12/2021 13:49

Bị phạt hơn 4.800 tỉ đồng vì trốn thuế, nữ hoàng livestream Vi Á chính thức bị phong sát, mất nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau.

Sau Phạm Băng Băng và Trịnh Sảng, Vi Á chính là cái tên thứ 3 vi phạm tội trốn thuế với số tiền lên đến hơn 643 triệu Nhân dân tệ, tuong đương 2.300 tỉ đồng. Vì tội danh này, nữ hoàng livestream hàng đầu Trung Quốc chính thức bị “phong sát”.

Nữ hoàng livestream Trung Quốc - Vi Á bị phạt hơn 4.800 tỉ đồng vì trốn thuế - Ảnh 1
Nữ hoàng livestream nổi tiếng Trung Quốc Vi Á bị điều tra với cáo buộc trốn thuế
 

Cục Thuế thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, cho biết bà Vi Á, tên thật là Hoàng Vi (Huang Wei), bị cáo buộc che giấu thu nhập cá nhân, thay đổi bản chất thu nhập và kê khai sai trong năm 2019 và 2020.

Trong quá trình điều tra, Vi Á đã hợp tác, đồng thời nộp lại số tiền thuế đã trốn, tiền chậm nộp cộng với tiền phạt. Tổng số tiền cô phải nộp phạt lên tới 1.341 tỷ NDT (hơn 4.800 tỷ đồng). Ngay sau khi vụ việc có kết luận cuối cùng, "Nữ hoàng livestream" Vi Á đã lên tiếng xin lỗi công khai trên weibo: "Tôi rất xin lỗi vì những vi phạm của tôi về luật và quy định về thuế. Tôi hoàn toàn chấp nhận hình phạt từ cục thuế".

Nữ hoàng livestream Trung Quốc - Vi Á bị phạt hơn 4.800 tỉ đồng vì trốn thuế - Ảnh 2
Vi Á nổi tiếng với khả năng có thể bán "bất cứ thứ gì"

Từ khóa "Ví Á trốn thuế" liên tục đứng đầu hotserch trên Weibo với lượt truy cập rất lớn. Đến tối cùng ngày, toàn bộ tài khoản cá nhân của Vi Á ở các mạng xã hội khác nhau như Weibo, Douyin đều bị xóa sổ. Trang web bán hàng và livestream của cô trên Taobao cũng bị khóa, cho thấy sự "phong sát" triệt để của giới chức Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho rằng Vi Á rất có thể sẽ là cái tên tiếp theo bị cấm sóng vĩnh viễn sau Phạm Băng Băng và Trịnh Sảng.

Nữ hoàng livestream Trung Quốc - Vi Á bị phạt hơn 4.800 tỉ đồng vì trốn thuế - Ảnh 3
Với tội danh trốn thuế, Vi Á bị mất nhiều tài khoản xã hội

Vi Á sinh năm 1985 ở tỉnh An Huy. Cô gia nhập làng làng giải trí Hoa ngữ năm 2007 với vai trò hát chính trong nhóm nhạc THP. Tuy nhiên, nhóm không nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Sau đó, Vi Á và chồng cô - Đổng Hải Phong, đồng thời là quản lý nhóm nhạc - đã quyết định dốc hết tiền để mở rộng kinh doanh. Gia đình cô có 10 cửa hàng quần áo ở Tây An và đăng ký gian hàng bán online trên Taobao.

Đón đầu trào lưu thương mại điện tử đang ngày càng phát triển, Vi Á bén duyên với lĩnh vực livestream bán hàng. Đặc biệt, Vi Á cực kỳ nổi tiếng vì khả năng có thể bán "bất cứ thứ gì" trên trang mua sắm trực tuyến Taobao của Trung Quốc. Tháng 4-2020, Vi Á gây sốc khi livestream bán một quả tên lửa vũ trụ thương mại sản xuất ở thành phố Vũ Hán với giá 40 triệu nhân dân tệ (5,6 triệu USD). Cuối cùng, Công ty công nghệ vệ tinh Chang Guang (Trung Quốc) mua quả tên lửa nói trên.

Nữ hoàng livestream Trung Quốc - Vi Á bị phạt hơn 4.800 tỉ đồng vì trốn thuế - Ảnh 4
Mỗi lần livestream nữ hoàng nhanh chóng chốt được vô vàn đơn hàng

Trong sự kiện mua sắm gần đây có tên gọi là Ngày Độc thân (ngày 11-11), "nữ hoàng livestream" bán được một số lượng lớn sản phẩm với tổng giá trị lên đến 8,5 tỉ nhân dân tệ. Với số tài sản ước tính 1,4 tỉ USD, bà Vi Á gia nhập danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021.

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