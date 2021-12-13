Sau 6 năm tồn kho, phim của Phạm Băng Băng được 'lên sóng'

Sao quốc tế 13/12/2021 11:44

Từng xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình sau nhiều tác phẩm thành công, giờ đây người hâm mộ vô cùng háo hức đón chờ bộ phim đầu tiên của Phạm Băng Băng sau nhiều năm bị đóng băng hoạt động.

Sau khi vướng scandal trốn thuế chấn động năm 2018, Phạm Băng Băng dường như đánh mất cả sự nghiệp của mình khi liên tiếp bị cấm sóng. Các dự án phim điện ảnh, truyền hình, quảng cáo đều không ai dám mời Phạm Gia. Hiện tại, Phạm Băng Băng chỉ tham gia các sự kiện nhỏ với danh phận người sáng lập, kinh doanh công ty mỹ phẩm.

Tuy nhiên, mới đây trang QQ đưa tin bộ phim The King's Daughter sẽ công chiếu tại Mỹ và Canada từ ngày 21/1/2022, trong phim có sự tham gia của Phạm Băng Băng trong vai mỹ nhân ngư. Điều này khiến người hâm mộ của nữ hoàng điện ảnh vô cùng háo hức và kỳ vọng vào sự trở lại lần này của nữ diễn viên.

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Đây cũng chính là tác phẩm đầu tiên của cô được công chiếu sau những lùm xùm cá nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bên cạnh đó, bộ phim đề tài gián điệp 355 có sự tham gia của Phạm Băng Băng cũng sẽ phát hành tại Mỹ vào tháng 1 năm sau.

Theo QQThe King's Daughter được sản xuất từ năm 2014. Tháng 3/2015, trước ngày ra mắt 3 tuần, phim thông báo hoãn chiếu với lý do hoàn thiện kỹ xảo. Sau đó, phim dự kiến ra mắt vào ngày 7/10/2016, nhưng cũng không suôn sẻ. Do đó, tác phẩm đã phải nằm kho suốt 6 năm. Để quảng bá cho bộ phim, đạo diễn Sean McNamara chia sẻ: "Phạm Băng Băng là mỹ nhân ngữ đẹp nhất trên màn ảnh. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý để ngắm nhìn cô ấy" khiến khán giả vô cùng tò mò về tạo hình cũng như diễn xuất của nữ diễn viên khi hợp tác với các bạn diễn quốc tế.

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Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng The Moon and The Sun của nhà văn người Mỹ VVonda N. McIntyre, được xuất bản năm 1997. The King's Daughter có nội dung về vị vua Louis XIV của nước Pháp (do Pierce Brosnan thủ vai) muốn tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất tử nên đã bắt một mỹ nhân ngư (Phạm Băng Băng diễn) để thực hiện tham vọng. Tuy nhiên, con gái rơi của ông (do Kaya Scodelario đảm nhiệm) đã kết bạn cùng nàng tiên cá. Cả hai tìm cách để chống lại kế hoạch của vua Louis XIV. Trong quá trình đó, công chúa đã phải lòng vị tướng quân được giao nhiệm vụ trông coi nàng tiên cá.

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Đây được coi là dấu hiệu tốt cho sự khởi đầu của nữ diễn viên khi quay trở lại con đường diễn xuất, tuy nhiên để Phạm Gia comeback tại showbiz Hoa ngữ vẫn còn rất nhiều khó khăn vì những bộ phim này chỉ có thể được trình chiếu tại nước ngoài mà không xin được giấy phép phát hành tại Trung Quốc.

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