Khó nhận ra Phạm Băng Băng của hiện tại, bụng mỡ khó tin và làn da lộ dấu hiệu lão hóa rõ nét?

Ở tuổi tứ tuần, Phạm Băng Băng cũng không thể thắng được 'bánh xe thời gian' để giữ mãi vẻ đẹp không tuổi.
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Phạm Băng Băng được mọi người biết đến là một trong những mỹ nhân có tiếng của showbiz xứ Trung. Bỏ qua hàng loạt những bê bối, ồn ào đời tư thì nữ diễn viên "Lạc lối ở Bắc Kinh" vẫn luôn xuất hiện trong danh sách "người đẹp hack tuổi". Thế nhưng, trong số hình ảnh mới đây được cánh phóng viên "săn được" tại một sân bay, nhan sắc của nữ diễn viên xinh đẹp đã có phần "khang khác".
Xuất hiện tại sân bay, khí chất "sang chảnh" của Phạm Băng Băng vẫn không lẫn vào đâu được. Nữ diễn viên lựa chọn một bộ trang phục với tông mài xanh - trắng trẻ trung, kết hợp với mũ và kính đen điệu đà.
Tuy nhiên, một số khoảnh khắc "zoom cận" thì Phạm Băng Băng lại để lộ phần bụng nhô lên "kém xinh". Nhiều người đoán rằng nữ diễn viên đã tăng cân đáng kể. Một phần do chất liệu của bộ trang phục hơi dày khiến cho bề ngang của Phạm Băng Băng bị "ăn gian".
Chưa hết, khi vén tóc lên thì nữ diễn viên "Võ Tắc Thiên" cũng để lộ phần da cổ nhăn nheo, dấu hiệu của lão hóa đã bắt đầu "chớm nở" dù Phạm Băng Băng được biết đến là mỹ nhân rất chăm da dẻ.
Dù vậy vẫn có rất nhiều lời khen dành cho Phạm Băng Băng vì bước sang độ tuổi 40 thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng đối mặt với lão hóa và nữ diễn viên nổi tiếng cũng không ngoại lệ.
Ảnh: Tổng hợp