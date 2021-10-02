Khó nhận ra Phạm Băng Băng của hiện tại, bụng mỡ khó tin và làn da lộ dấu hiệu lão hóa rõ nét?

Phạm Băng Băng được mọi người biết đến là một trong những mỹ nhân có tiếng của showbiz xứ Trung. Bỏ qua hàng loạt những bê bối, ồn ào đời tư thì nữ diễn viên "Lạc lối ở Bắc Kinh" vẫn luôn xuất hiện trong danh sách "người đẹp hack tuổi". Thế nhưng, trong số hình ảnh mới đây được cánh phóng viên "săn được" tại một sân bay, nhan sắc của nữ diễn viên xinh đẹp đã có phần "khang khác".

Vẻ đẹp 'điên đảo' thường thấy của Phạm Băng Băng.

Hình ảnh mới nhất được phóng viên chụp lại gần đây.

Xuất hiện tại sân bay, khí chất "sang chảnh" của Phạm Băng Băng vẫn không lẫn vào đâu được. Nữ diễn viên lựa chọn một bộ trang phục với tông mài xanh - trắng trẻ trung, kết hợp với mũ và kính đen điệu đà.