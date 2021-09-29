Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn'

Sao quốc tế 29/09/2021 06:23

Điều gì khiến dân mạng xứ Trung rầm rộ chia sẻ bức ảnh của nữ diễn viên này đến vậy?

Mới đây, các trang MXH xứ Trung đang truyền tay nhau một bức ảnh có sự xuất hiện của một nữ diễn viên. Người đang được nhắc đến chính là Cảnh Điềm - đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh. Vậy bức ảnh của nữ diễn viên này có gì đặc biệt?

Câu trả lời chính là làn da trắng sáng "bật tông" của Cảnh Điềm có khả năng "dìm hàng" bất kỳ ai đứng bên cạnh. Nhiều người còn hài hước cho rằng da của Cảnh Điềm như "phát sáng" vậy. Điều đó được chứng minh qua bức ảnh, vì không có bất kỳ sự can thiệp photoshop hay chỉnh sửa ảnh nào nhưng làn da của nữ diễn viên vẫn nổi bật và trắng không tì vết đến vậy.

Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn' - Ảnh 1

Thực tế đây không phải là bức ảnh duy nhất "lăng xê" làn da trắng sáng của đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh. Ở nhiều khoảnh khắc được fan ghi lại bằng camera thường, "da trắng sứ" chính là từ khóa mọi người dành cho Cảnh Điềm.

Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn' - Ảnh 2

Với vẻ ngoài "xuất chúng", nữ diễn viên luôn nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả về bí quyết dưỡng trắng da. Trong một cuộc phỏng vấn, Cảnh Điềm đã tiết lộ cách mà cô áp dụng đó chính là... đi ngủ sớm.

Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn' - Ảnh 3
Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn' - Ảnh 4
 Làn da trắng sáng của Cảnh Điềm luôn khiến mọi người trầm trồ.

Nữ diễn viên cho biết, nếu không có quá nhiều lịch trình, cô nàng sẽ hoàn thành việc làm sạch da vào lúc 8 giờ tối và bắt đầu đi ngủ lúc 9 giờ. Ngủ đủ giấc chính là phương pháp giúp da trắng sáng và mụn đầu đen cũng "bay màu".

Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn' - Ảnh 5

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Cảnh Điềm diễn viên Cảnh Điềm Đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc

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