Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn'

Điều gì khiến dân mạng xứ Trung rầm rộ chia sẻ bức ảnh của nữ diễn viên này đến vậy?
- Phạm Băng Băng đang 'nghèo mạt' đến nỗi không thuê được nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho nên hồn?
- Hội "phú bà" của Kpop gây choáng: Lisa "giàu nứt vách" vẫn thua loạt tiền bối, IU "đa zi năng" đổi đời ngoạn mục
Mới đây, các trang MXH xứ Trung đang truyền tay nhau một bức ảnh có sự xuất hiện của một nữ diễn viên. Người đang được nhắc đến chính là Cảnh Điềm - đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh. Vậy bức ảnh của nữ diễn viên này có gì đặc biệt?
Câu trả lời chính là làn da trắng sáng "bật tông" của Cảnh Điềm có khả năng "dìm hàng" bất kỳ ai đứng bên cạnh. Nhiều người còn hài hước cho rằng da của Cảnh Điềm như "phát sáng" vậy. Điều đó được chứng minh qua bức ảnh, vì không có bất kỳ sự can thiệp photoshop hay chỉnh sửa ảnh nào nhưng làn da của nữ diễn viên vẫn nổi bật và trắng không tì vết đến vậy.
Thực tế đây không phải là bức ảnh duy nhất "lăng xê" làn da trắng sáng của đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh. Ở nhiều khoảnh khắc được fan ghi lại bằng camera thường, "da trắng sứ" chính là từ khóa mọi người dành cho Cảnh Điềm.
Với vẻ ngoài "xuất chúng", nữ diễn viên luôn nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả về bí quyết dưỡng trắng da. Trong một cuộc phỏng vấn, Cảnh Điềm đã tiết lộ cách mà cô áp dụng đó chính là... đi ngủ sớm.
Nữ diễn viên cho biết, nếu không có quá nhiều lịch trình, cô nàng sẽ hoàn thành việc làm sạch da vào lúc 8 giờ tối và bắt đầu đi ngủ lúc 9 giờ. Ngủ đủ giấc chính là phương pháp giúp da trắng sáng và mụn đầu đen cũng "bay màu".
Ảnh: Tổng hợp