Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn'

Mới đây, các trang MXH xứ Trung đang truyền tay nhau một bức ảnh có sự xuất hiện của một nữ diễn viên. Người đang được nhắc đến chính là Cảnh Điềm - đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh. Vậy bức ảnh của nữ diễn viên này có gì đặc biệt?

Câu trả lời chính là làn da trắng sáng "bật tông" của Cảnh Điềm có khả năng "dìm hàng" bất kỳ ai đứng bên cạnh. Nhiều người còn hài hước cho rằng da của Cảnh Điềm như "phát sáng" vậy. Điều đó được chứng minh qua bức ảnh, vì không có bất kỳ sự can thiệp photoshop hay chỉnh sửa ảnh nào nhưng làn da của nữ diễn viên vẫn nổi bật và trắng không tì vết đến vậy.