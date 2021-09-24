Mỹ nhân làng hài Hàn Quốc mang thai sinh 3 bụng như muốn nổ tung, vẻ ngoài thay đổi nhận không ra

Sao quốc tế 24/09/2021 08:30

Hwang Shin Young - mỹ nhân làng hài Hàn Quốc khiến dân mạng phát hoảng vì lộ bụng bầu sinh 3 như muốn nổ tung ra. Cô tăng cân đến nỗi không thể di duyển phải ngồi xe lăn.

Trên Instagram cá nhân, Hwang Shin Young chia sẻ mình đã mang bầu tới tuần 34 sắp sinh cùng theo dòng chú thích: "Bụng tôi như muốn vỡ tung, cảm giác khó lòng trụ qua nổi tuần này. Tôi không thể thở bình thường và huyết áp cũng lên xuống thất thường". Mỹ nhân làng hài cho biết, giờ đây cân nặng của cô đã đạt mốc 104kg, không thể di chuyễn dễ dàng nữa và vẻ ngoài của cô cũng thay đổi đến mức không còn nhận ra.

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Mỹ nhân làng hài Hàn Quốc mang thai sinh 3 bụng như muốn nổ tung, vẻ ngoài thay đổi nhận không ra - Ảnh 2
Hwang Shin Young mang thai sinh 3 bụng bầu như muốn nổ tung ra. Ảnh: Weibo

Trước khi mang bầu, cân nặng của nữ diễn viên chỉ khoảng 60kg. Mỗi ngày, Hwang Shin Young ăn 5 bữa, tới tuần thứ 14 của thai kỳ, Shin Young tăng cân thành 78kg, tới tuần thứ 18 là 82kg. Hiện tại cân nặng của cô đã tăng đến 44 ký và điều này khiến mỹ nữ làng hài phải sử dụng xe lăn di chuyển.

Mỹ nhân làng hài Hàn Quốc mang thai sinh 3 bụng như muốn nổ tung, vẻ ngoài thay đổi nhận không ra - Ảnh 3
Thậm chí ở tuần 34 thai kỳ cô phải dùng xe lăn di chuyển. Ảnh: Weibo

Mỹ nhân làng hài Hàn Quốc mang thai sinh 3 bụng như muốn nổ tung, vẻ ngoài thay đổi nhận không ra - Ảnh 4

Năm 2017, Hwang Shin Young lấy chồng là giám đốc của 1 công ty truyền thông, hơn cô 5 tuổi. Tuy nhiên sau 3 năm ròng rã chờ đợi vẫn không thể mang thai và sinh con, cặp đôi chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Hai lần đầu, Hwang Shin Young gặp thất bại, mãi tới tháng 3 năm nay, cặp đôi mới vỡ oà trong niềm vui chuẩn bị được lên chức bố mẹ, mà lại còn là...sinh 3. 

Mỹ nhân làng hài Hàn Quốc mang thai sinh 3 bụng như muốn nổ tung, vẻ ngoài thay đổi nhận không ra - Ảnh 5

Mỹ nhân làng hài Hàn Quốc mang thai sinh 3 bụng như muốn nổ tung, vẻ ngoài thay đổi nhận không ra - Ảnh 6Mỹ nhân làng hài Hàn Quốc mang thai sinh 3 bụng như muốn nổ tung, vẻ ngoài thay đổi nhận không ra - Ảnh 7

Mỹ nhân làng hài Hàn Quốc mang thai sinh 3 bụng như muốn nổ tung, vẻ ngoài thay đổi nhận không ra - Ảnh 8
Trước khi mang thai, Hwang Shin Young từng là một mỹ nhân của làng giải trí Hàn Quốc với ngoại hình cùng vóc dáng xinh như mộng. Ảnh: Internet

Trước khi mang thai, Hwang Shin Young là một mỹ nhân có ngoại hình xinh như mộng. Thế nhưng khi mang thai sinh 3 đã khiến cô nàng tụt dốc nhan sắc vì vấn đề cân nặng. Vợ chồng Hwang Shin Young khiến nhiều người vô cùng cảm động về câu chuyện của mình và nhận được rất nhiều lời động viên, chúc mừng từ phía netizen xứ Trung đã được gửi tới nữ diễn viên hài: "Những người phụ nữ vĩ đại", "Mong rằng cô ấy sẽ mẹ tròn con vuông", "Chúc mừng Hwang Shin Young nha",...

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Từ khóa:   Hwang Shin Young Mỹ nhân làng hài Hàn Quốc Sinh 3 bụng bầu vỡ tung

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