Tạ Đình Phong bất ngờ hé lộ lý do không kết hôn với Vương Phi dù hẹn hò nhiều năm

Mới đây, nam tài tử điển trai Tạ Đình Phong đã tiết lộ lý do vì sao đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tổ chức hôn lễ với Vương Phi.

Trước khi đến với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong từng trải qua mối tình chị em tốn nhiều giấy mực với Vương Phi. Vậy nhưng sau đó cặp đôi nổi tiếng bỗng dưng đường ai nấy đi khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Khi sóng gió ập đến, Tạ Đình Phong luôn bảo vệ mẹ con Trương Bá Chi Sau khi hợp tác với Trương Bá Chi trong một dự án, Tạ Đình Phong đã bị thu hút bởi nhan sắc ngọt ngào của nữ diễn viên Trương Bá Chi. Đến tháng 9/2006, cặp đôi Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi kết hôn và có với nhau hai cậu con trai. Trong quãng thời gian này, Trương Bá Chi vướng phải bê bối ảnh nóng với Trần Quán Hy nhưng Tạ Đình Phong vẫn bao dung và bảo vệ vợ. Vậy nhưng cuối cùng đến tháng 5/2012, cặp đôi nổi tiếng Hong Kong bất ngờ tuyên bố ly hôn.

Năm 2014, có nhiều tin đồn cho rằng sau khi Vương Phi ly hôn với Lý Á Bằng, cô và tình cũ Tạ Đình Phong đã quay lại với nhau. Sau đó một thời gian, trợ lý của hai bên chính thức thông báo Tạ Đình Phong và Vương Phi đã tái hợp. Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp sau khi cặp đôi đều kết thúc cuộc hôn nhân trước đó của mình Khi còn chưa kết hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đã từng có giai đoạn hẹn hò với đàn chị Vương Phi Sau khi tái hợp, Tạ Đình Phong và Vương Phi đã có nhiều năm gắn bó, fan hâm mộ của cặp đôi rất mong hôn lễ hoành tránh của hai người được tổ chức. Vậy nhưng đến thời điểm hiện tại, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn chưa kết hôn khiến nhiều tin đồn không hay lại xuất hiện.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Tạ Đình Phong đã hé lộ lý do anh không kết hôn với Vương Phi Theo 163, mới đây nam tài tử Tạ Đình Phong đã nói đến vấn đề này trong một bài phỏng vấn với truyền thông Hong Kong. Khi được phóng viên hỏi: “Anh có từng khi nghĩ khi nào mình kết hôn không?” Tạ Đình Phong thẳng thừng trả lời: “Tôi sẽ không kết hôn”. Câu nói này của Tạ Đình Phong cho thấy, anh và Vương Phi sẽ không có hôn lễ thế kỷ như nhiều người mong đợi.

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