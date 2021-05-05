Điều ít biết về người phụ nữ duy nhất từng từ chối thẳng thừng Tạ Đình Phong, nhan sắc chẳng hề kém cạnh Vương Phi, Trương Bá Chi

Sao quốc tế 05/05/2021 18:30

Ngoài Vương Phi và Trương Bá Chi, ít ai biết rằng nam tài tử Tạ Đình Phong đã từng bị một bóng hồng xinh đẹp Hong Kong từ chối.

Tạ Đình Phong là một nam diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ điển trai, nam tài tử họ Tạ còn là tâm điểm chú ý của truyền thông bởi những mối tình ồn ào.

ta dinh phong 1
 Những mối tình của Tạ Đình Phong thường khá ồn ào

Tháng 3/2000 truyền thông Hong Kong chụp được tấm hình thân mật giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi, từ đó mối tình chị em này được dư luận xứ Cảng Thơm đặc biệt chú ý. Tháng 6 năm đó, Tạ Đình Phong nắm tay Vương Phi rời khỏi một bữa tiệc mừng công, cặp đôi chính thức hẹn hò. Tháng 9/2006, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bất ngờ tuyên bố kết hôn, cặp đôi nổi tiếng có với nhau 2 cậu con trai. Vậy nhưng đến tháng 5/2012 vợ chồng Tạ Đình Phong ly hôn trong tiếc nuối. Đến tháng 9/2014, người quản lý của Tạ Đình Phong và Vương Phi xác nhận cặp đôi tái hợp.

ta dinh phong 2
 Tạ Đình Phong và Trương Xán Duyệt từng hợp tác trong một bộ phim

Vậy nhưng ít ai biết rằng, nam tài tử họ Tạ từng theo đuổi một người đẹp nổi tiếng Hong Kong nhưng bị từ chối. Người phụ nữ đó là nữ diễn viên Trương Xán Duyệt. Điều đáng nói là Trương Xán Duyệt lớn hơn Tạ Đình Phong 4 tuổi. Sau khi cùng hợp tác trong một bộ phim, Tạ Đình Phong đã bị nhan sắc của Trương Xán Duyệt thu hút. Vậy nhưng khi đó, Trương Xán Duyệt chỉ tập trung phát triển sự nghiệp nên đã từ chối sự theo đuổi của Tạ Đình Phong.

ta dinh phong 3
 Nam tài tử họ Tạ đã bị thu hút bởi nhan sắc của Trương Xán Duyệt
ta dinh phong 4
 Vậy nhưng Trương Xán Duyệt đã thẳng thừng từ chối Tạ Đình Phong
ta dinh phong 5
 Hiện tại cô có cuộc sống hạnh phúc bên Dương Triết An

Mặc dù vậy sự nghiệp của Trương Xán Duyệt cùng không mấy thành công. Năm 2005, Trương Xán Duyệt quen biết Dương Triết An. Gia đình họ Dương là một gia tộc có tiếng tại Hong Kong nên năm 2006 Trương Xán Duyệt rút khỏi giới giải trí. Tháng 11/2007, Trương Xán Duyệt và Dương Triết An kết hôn tại Thái Lan, đến năm 2009 nữ diễn viên xinh đẹp hạ sinh con gái đầu lòng.

Thỏa thuận ly hôn với Tạ Đình Phong bị lộ, đây cũng là lý do khiến Trương Bá Chi không thể công khai danh tính bố đẻ quý tử thứ ba

Thỏa thuận ly hôn với Tạ Đình Phong bị lộ, đây cũng là lý do khiến Trương Bá Chi không thể công khai danh tính bố đẻ quý tử thứ ba

Thỏa thuận ly hôn giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bất ngờ được tiết lộ, trong đó có những điều khoản khiến Trương Bá Chi sẽ không bao giờ công khai người tình bí mật.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong và Vương Phi Vương Phi Trương Bá Chi

TIN LIÊN QUAN

Thỏa thuận ly hôn với Tạ Đình Phong bị lộ, đây cũng là lý do khiến Trương Bá Chi không thể công khai danh tính bố đẻ quý tử thứ ba

Thỏa thuận ly hôn với Tạ Đình Phong bị lộ, đây cũng là lý do khiến Trương Bá Chi không thể công khai danh tính bố đẻ quý tử thứ ba

Vương Phi sinh con gái trong bệnh viện, Tạ Đình Phong ngay lập tức sửa lại di chúc?

Vương Phi sinh con gái trong bệnh viện, Tạ Đình Phong ngay lập tức sửa lại di chúc?

Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai?

Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai?

Mạnh tay chi 720 tỷ mua 2 căn biệt thự, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ

Mạnh tay chi 720 tỷ mua 2 căn biệt thự, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ

Trương Bá Chi khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 41 trước tin đồn mang thai lần 4

Trương Bá Chi khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 41 trước tin đồn mang thai lần 4

Tuổi 49, mỹ nhân TVB Lê Tư chia sẻ bí quyết giúp cơ bụng phẳng lì, vóc dáng nuột nà như 'gái đôi mươi'

Tuổi 49, mỹ nhân TVB Lê Tư chia sẻ bí quyết giúp cơ bụng phẳng lì, vóc dáng nuột nà như 'gái đôi mươi'

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe