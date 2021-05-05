Điều ít biết về người phụ nữ duy nhất từng từ chối thẳng thừng Tạ Đình Phong, nhan sắc chẳng hề kém cạnh Vương Phi, Trương Bá Chi

Tạ Đình Phong là một nam diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ điển trai, nam tài tử họ Tạ còn là tâm điểm chú ý của truyền thông bởi những mối tình ồn ào.

Những mối tình của Tạ Đình Phong thường khá ồn ào

Tháng 3/2000 truyền thông Hong Kong chụp được tấm hình thân mật giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi, từ đó mối tình chị em này được dư luận xứ Cảng Thơm đặc biệt chú ý. Tháng 6 năm đó, Tạ Đình Phong nắm tay Vương Phi rời khỏi một bữa tiệc mừng công, cặp đôi chính thức hẹn hò. Tháng 9/2006, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bất ngờ tuyên bố kết hôn, cặp đôi nổi tiếng có với nhau 2 cậu con trai. Vậy nhưng đến tháng 5/2012 vợ chồng Tạ Đình Phong ly hôn trong tiếc nuối. Đến tháng 9/2014, người quản lý của Tạ Đình Phong và Vương Phi xác nhận cặp đôi tái hợp.