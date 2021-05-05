Điều ít biết về người phụ nữ duy nhất từng từ chối thẳng thừng Tạ Đình Phong, nhan sắc chẳng hề kém cạnh Vương Phi, Trương Bá Chi

Ngoài Vương Phi và Trương Bá Chi, ít ai biết rằng nam tài tử Tạ Đình Phong đã từng bị một bóng hồng xinh đẹp Hong Kong từ chối.
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Tạ Đình Phong là một nam diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ điển trai, nam tài tử họ Tạ còn là tâm điểm chú ý của truyền thông bởi những mối tình ồn ào.
Tháng 3/2000 truyền thông Hong Kong chụp được tấm hình thân mật giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi, từ đó mối tình chị em này được dư luận xứ Cảng Thơm đặc biệt chú ý. Tháng 6 năm đó, Tạ Đình Phong nắm tay Vương Phi rời khỏi một bữa tiệc mừng công, cặp đôi chính thức hẹn hò. Tháng 9/2006, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bất ngờ tuyên bố kết hôn, cặp đôi nổi tiếng có với nhau 2 cậu con trai. Vậy nhưng đến tháng 5/2012 vợ chồng Tạ Đình Phong ly hôn trong tiếc nuối. Đến tháng 9/2014, người quản lý của Tạ Đình Phong và Vương Phi xác nhận cặp đôi tái hợp.
Vậy nhưng ít ai biết rằng, nam tài tử họ Tạ từng theo đuổi một người đẹp nổi tiếng Hong Kong nhưng bị từ chối. Người phụ nữ đó là nữ diễn viên Trương Xán Duyệt. Điều đáng nói là Trương Xán Duyệt lớn hơn Tạ Đình Phong 4 tuổi. Sau khi cùng hợp tác trong một bộ phim, Tạ Đình Phong đã bị nhan sắc của Trương Xán Duyệt thu hút. Vậy nhưng khi đó, Trương Xán Duyệt chỉ tập trung phát triển sự nghiệp nên đã từ chối sự theo đuổi của Tạ Đình Phong.
Mặc dù vậy sự nghiệp của Trương Xán Duyệt cùng không mấy thành công. Năm 2005, Trương Xán Duyệt quen biết Dương Triết An. Gia đình họ Dương là một gia tộc có tiếng tại Hong Kong nên năm 2006 Trương Xán Duyệt rút khỏi giới giải trí. Tháng 11/2007, Trương Xán Duyệt và Dương Triết An kết hôn tại Thái Lan, đến năm 2009 nữ diễn viên xinh đẹp hạ sinh con gái đầu lòng.