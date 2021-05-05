Tuổi 49, mỹ nhân TVB Lê Tư chia sẻ bí quyết giúp cơ bụng phẳng lì, vóc dáng nuột nà như 'gái đôi mươi'

Ngày 5/5 trên trang cá nhân của mình, bà mẹ ba con Lê Tư đã chia sẻ một vài bí quyết để sở hữu thân hình thon gọn dù đã gần 50 tuổi. Bài đăng của mỹ nhân TVB ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Lê Tư chia sẻ bí quyết sở hữu thân hình gọn gàng dù đã gần 50 tuổi trên trang cá nhân

Lê Tư viết: “Nghỉ lễ nhưng chúng ta cùng keep fit nhé! Dù đang nghỉ lễ nhưng cũng không nên lười biếng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một vài động tác có thể làm được tại nhà. Mỗi nhóm tổng cộng gồm 8 động tác, mỗi động tác làm 10 lần, mỗi khi làm xong một nhóm nghỉ khoảng 30 giây sau đó tập tiếp nhóm tiếp theo. Mỗi ngày cố gắng thực hiện 3 nhóm sẽ giúp cho việc giảm eo, thon chân vô cùng hiệu quả. Liên tục tập luyện 1 tháng là có thể thấy cơ bụng rồi! Hãy cùng tập luyện cùng tôi nhé!”.