Tuổi 49, mỹ nhân TVB Lê Tư chia sẻ bí quyết giúp cơ bụng phẳng lì, vóc dáng nuột nà như 'gái đôi mươi'

Sao quốc tế 05/05/2021 15:24

Mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng mỹ nhân TVB Lê Tư vẫn sở hữu nhan sắc hơn người và vóc dáng hoàn hảo.

Ngày 5/5 trên trang cá nhân của mình, bà mẹ ba con Lê Tư đã chia sẻ một vài bí quyết để sở hữu thân hình thon gọn dù đã gần 50 tuổi. Bài đăng của mỹ nhân TVB ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

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 Lê Tư chia sẻ bí quyết sở hữu thân hình gọn gàng dù đã gần 50 tuổi trên trang cá nhân

Lê Tư viết: “Nghỉ lễ nhưng chúng ta cùng keep fit nhé! Dù đang nghỉ lễ nhưng cũng không nên lười biếng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một vài động tác có thể làm được tại nhà. Mỗi nhóm tổng cộng gồm 8 động tác, mỗi động tác làm 10 lần, mỗi khi làm xong một nhóm nghỉ khoảng 30 giây sau đó tập tiếp nhóm tiếp theo. Mỗi ngày cố gắng thực hiện 3 nhóm sẽ giúp cho việc giảm eo, thon chân vô cùng hiệu quả. Liên tục tập luyện 1 tháng là có thể thấy cơ bụng rồi! Hãy cùng tập luyện cùng tôi nhé!”.

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 Mỹ nhân TVB đảm bảo rằng, liên tiếp tập luyện trong vòng 1 tháng sẽ thấy cơ bụng xuất hiện
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 Có lẽ nhờ tập luyện đều đặn nên Lê Tư vẫn sở hữu nhan sắc rạng ngời dù đã gần 50 tuổi
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 Vóc dáng nuột nà, vòng eo phẳng lì của bà mẹ 3 con Lê Tư

Từ trước đến nay, nữ diễn viên Lê Tư vẫn luôn được mệnh danh là nữ thần không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ. Dù rằng hiện nay đã 49 tuổi và đã có 3 người con nhưng nhan sắc của Lê Tư vẫn vô cùng trẻ trung. Cô sở hữu thân hình nuột nà mà rất nhiều nghệ sĩ cùng lứa tuổi khao khát có được.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Những hình ảnh mới nhất Lê Tư cập nhật trên trang cá nhân cho thấy mỹ nhân TVB có cuộc sống viên mãn ở tuổi 50.

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Từ khóa:   mỹ nhân TVB giải trí Hoa ngữ diễn viên Lê Tư

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