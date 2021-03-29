Số phận bi thương của tài tử TVB qua đời vì ung thư dạ dày, con trai bị ung thư máu, vợ bị trầm cảm

Sao quốc tế 29/03/2021 00:51

Tối 28/3, làng giải trí Hong Kong bàng hoàng trước thông tin nam tài tử nổi tiếng TVB Liêu Khải Trí qua đời ở tuổi 66 vì căn bệnh ung thư dạ dày.

Ngày 22/3, thông tin Liêu Khải Trí mắc bệnh ung thư dạ dày được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông. Khi đó, phóng viên gọi điện phỏng vấn Liêu Khải Trí ông còn cười và nói rằng, lớn tuổi rồi nên cơ thể xuất hiện một vài bệnh, ông mong mọi người đừng quá lo lắng. Vậy nhưng chỉ một tuần sau đó nam diễn viên gạo cội đã ra đi mãi mãi ở tuổi 66.

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 Nam diễn viên Liêu Khải Trí từng gây ấn tượng với rất nhiều vai diễn

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Liêu Khải Trí từng tham gia rất nhiều bộ phim như: Vô Gian Đạo 2, Bao Thanh Thiên, Bến Thượng Hải, Hồ Sơ Trinh Sát 3… Với lỗi diễn xuất tài tình của mình, Liêu Khải Trí từng 2 lần đoạt giải thưởng Kim Tượng cho Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất. Mặc dù khá nổi tiếng nhưng cuộc sống đời tư của Liêu Khải Trí lại khiến nhiều người đau lòng.

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 Ông từng 2 lần đoạt giải Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất của Liên hoan phim Kim Tượng

Liêu Khải Trí sinh năm 1954, năm 24 tuổi ông bắt đầu bén duyên với diễn xuất. Năm 1980, Liêu Khải Trí chính thức tham gia làng giải trí nhờ bộ phim Bến Thượng Hải đóng cùng Châu Nhuận Phát. Sau đó ông trở thành một trong những diễn viên phụ được yêu mến nhất làng giải trí Hong Kong.

Trần Mẫn Nhi và Liêu Khải Trí học cùng một lớp đào tạo diễn viên, sau khi quen nhau 3 tuần, Liêu Khải Trí hỏi Trần Mẫn Nhi rằng có muốn lấy ông không? Chẳng thể ngờ được khi đó Trần Mẫn Nhi đã đồng ý. Năm 1987, Liêu Khải Trí và Trần Mẫn Nhi kết hôn, suốt 30 năm sau đó, tình cảm hai người dành cho nhau vẫn như thuở ban đầu, họ có với nhau 3 người con trai.

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 Liêu Khải Trí có một cuộc hôn nhân viên mãn bên Trần Mẫn Nhi
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 Khi cậu con trai thứ 3 qua đời vì ung thư máu cũng là lúc Trần Mẫn Nhi mắc bệnh trầm cảm

Vậy nhưng điều không may mắn đã xảy ra với gia đình Liêu Khải Trí, năm 2003 cậu con trai thứ 3 bị bệnh ung thư máu, và đã qua đời vào năm 2006, khi đó cậu bé mới 5 tuổi. Sự ra đi của con trai khiến Trần Mẫn Nhi đau đớn đến tột cùng, cũng vì vậy bà mắc bệnh trầm cảm. Bất cứ lúc nào cũng có thể trút giận lên người Liêu Khải Trí. Mặc dù vậy nhưng Liêu Khải Trí không một lời oán giận, ông vẫn cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau đó nhờ được điều trị tích cực, bệnh tình của Trần Mẫn Nhi cũng dần dần thuyên giảm.

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 Nhiều nghệ sĩ bàng hoàng trước sự ra đi của nam diễn viên Liêu Khải Trí

Giới giải trí Hoa ngữ đồng loạt tiếc thương trước sự ra đi đầy bất ngờ của Liêu Khải Trí. Trước khi qua đời, mặc dù bệnh tình rất nặng nhưng nam diễn viên gạo cội vẫn không muốn đồng nghiệp và người hâm mộ quá bận tâm đến sức khỏe của mình.

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Từ khóa:   Vô Gian Đạo 2 Châu Nhuận Phát giải trí Hoa ngữ

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