Trương Bá Chi khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 41 trước tin đồn mang thai lần 4

Nữ diễn viên Trương Bá Chi khiến khán giả không thể rời mắt trước những tấm hình mới nhất của mình.
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Những tấm hình mới nhất của bà mẹ 3 con Trương Bá Chi mới được đăng tải và ngay lập tức nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Đây được xem là động thái đáp trả nhẹ nhàng trước những tin đồn cô mang thai lần 4 xuất hiện trên mạng xã hội gần đây.
Những năm 2000, Trương Bá Chi nối tiếng với nhiều vai diễn, cô gây chú ý bởi vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Mỹ nhân Vua Hài Kịch từng được mệnh danh là “ngọc nữ” của làng giải trí Hong Kong. Sau khi kết hôn với Tạ Đình Phong, cuộc sống của cặp đôi luôn trở thành một trong những chủ đề được truyền thông Hoa ngữ quan tâm nhất.
Vậy nhưng năm 2012, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bất ngờ tuyên bố ly hôn. Trương Bá Chi nuôi 2 con còn Tạ Đình Phong quay về bên tình cũ Vương Phi. Rất nhiều năm sau đó, Trương Bá Chi chưa từng công khai tình cảm với người đàn ông nào, cô đều dành trọn tình cảm của mình vào việc chăm sóc hai con.
Cuối năm 2018, Trương Bá Chi bất ngờ thông báo đã sinh con trai thứ 3 nhưng không hề tiết lộ bố đứa bé. Từ đó, rất nhiều cái tên được truyền thông “cho vào tầm ngắm” là người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi trong đó có Tạ Đình Phong. Không chỉ vậy, mới đây Cbiz lại rộ lên tin đồn Trương Bá Chi đang mang thai con thứ tư và chuẩn bị quay lại với Tạ Đình Phong. Vậy nhưng, Trương Bá Chi đã khéo léo xóa bỏ tin đồn này bằng loạt hình xinh đẹp vừa được đăng tải.