Trương Bá Chi khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 41 trước tin đồn mang thai lần 4

Những tấm hình mới nhất của bà mẹ 3 con Trương Bá Chi mới được đăng tải và ngay lập tức nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Đây được xem là động thái đáp trả nhẹ nhàng trước những tin đồn cô mang thai lần 4 xuất hiện trên mạng xã hội gần đây.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, cô nổi tiếng sau bộ phim Vua Hài Kịch hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Trương Bá Chi luôn được mệnh danh là một trong những diễn viên xinh đẹp nhất Hong Kong

Những năm 2000, Trương Bá Chi nối tiếng với nhiều vai diễn, cô gây chú ý bởi vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Mỹ nhân Vua Hài Kịch từng được mệnh danh là “ngọc nữ” của làng giải trí Hong Kong. Sau khi kết hôn với Tạ Đình Phong, cuộc sống của cặp đôi luôn trở thành một trong những chủ đề được truyền thông Hoa ngữ quan tâm nhất.