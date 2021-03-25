Sau bê bối ngoại tình chấn động, Lý Tiểu Lộ từng chi 43 tỷ đồng để tìm đường quay trở lại showbiz

Sao quốc tế 25/03/2021 12:35

Vì muốn quay trở lại showbiz Lý Tiểu Lộ đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo 43 tỷ đồng, người đứng sau sự việc này khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngày 24/3, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, một sao nữ ở ẩn vì bê bối đời tư đã bị lừa gạt 12 triệu nhân dân tệ (khoảng 43 tỷ đồng). Nguyên nhân là vì sao nữ này muốn quay trở lại giới giải trí làm việc nên đã đi khắp nơi tìm người giúp đỡ. “Cao ca” biết việc này nên đã yêu cầu sao nữ đưa cho anh ta 12 triệu tệ để giúp sao nữ giải quyết vấn đề. Vậy nhưng cuối cùng “Cao ca” nuốt trọn khoản tiền này còn sao nữ cũng chẳng thể quay trở lại showbiz. Mọi nghi vấn của cộng đồng mạng đều hướng đến Lý Tiểu Lộ.

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 Những điểm tương đồng trên tấm hình được che kín với hình của Lý Tiểu Lộ khiến nhiều người tin rằng người đẹp họ Lý chính là sao nữ bị lừa 43 tỷ đồng

Sau khi bê bối “làm tóc” của Lý Tiểu Lộ bị phanh phui, cô bị “phong sát” hoàn toàn, sự nghiệp diễn xuất của người đẹp họ Lý tuột dốc không phanh. Cuộc hôn nhân giữa Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cũng kết thúc sau đó một thời gian. Vốn dĩ Lý Tiểu Lộ có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, vậy nhưng sau khi vướng vào bê bối ngoại tình, con đường hoạt động nghệ thuật của Lý Tiểu Lộ đã bị đóng chặt. Trước đây, Trác Vỹ từng tiết lộ rằng, vì muốn quay trở lại showbiz Lý Tiểu Lộ từng bị lừa 12 triệu tệ. 

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 Lý Tiểu Lộ và Cao Tùng Tuấn biết nhau từ khá sớm

Về danh tính của “Cao ca” cũng khiến nhiều người tò mò. Theo QQ, khi mối quan hệ giữa Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lương rạn nứt, trang cá nhân của một người tên Cao Tùng Tuấn liên tục xuất hiện hình ảnh của Lý Tiểu Lộ. Lúc đó Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đều ra sức bảo vệ bé Điềm Hinh nhưng “Cao ca” này lại đăng rất nhiều hình ảnh của con gái Giả Nãi Lượng. Tháng 12/2018, “Cao ca” vẫn còn đăng tải một đoạn clip của Lý Tiểu Lộ, vậy nhưng sau đó người đẹp họ Lý đã bắt đầu giữ khoảng cách với Cao Tùng Tuấn.

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 Lý Tiểu Lộ thường xuất hiện trong clip của Cao Tùng Tuấn

Sau khi thông tin sao nữ bị lừa gạt 12 triệu nhân dân tệ được đăng tải, Lý Tiểu Lộ và Cao Tùng Tuấn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Lý Tiểu Lộ cập nhật trạng thái mới của mình trên trang cá nhân cho thấy tin đồn này không làm ảnh hưởng đến cô.

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 Sau khi tin đồn được đăng tải, Cao Tùng Tuấn đăng clip trên trang cá nhân
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 Còn Lý Tiểu Lộ cũng cập nhật trạng thái mới, dường như cô không bị ảnh hưởng bởi tin đồn này

Tối ngày 24/3, Cao Tùng Tuấn cũng đăng một đoạn clip, dường như “Cao ca” cũng không bị ảnh hưởng bởi tin đồn lừa gạt 12 triệu tệ. Vậy nhưng khi có người vào đặt câu hỏi liên quan đến nội dung 12 triệu tệ, Cao Tùng Tuấn đã xóa bỏ bình luận này. Mặc dù phía Lý Tiểu Lộ và Cao Tùng Tuấn đều không chính thức lên tiếng nhưng hành động của Cao Tùng Tuấn khiến nhiều người nghi ngờ rằng anh chính là "Cao ca" xuất hiện trong những tin đồn gần đây.

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