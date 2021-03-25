Ngày 24/3, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, một sao nữ ở ẩn vì bê bối đời tư đã bị lừa gạt 12 triệu nhân dân tệ (khoảng 43 tỷ đồng). Nguyên nhân là vì sao nữ này muốn quay trở lại giới giải trí làm việc nên đã đi khắp nơi tìm người giúp đỡ. “Cao ca” biết việc này nên đã yêu cầu sao nữ đưa cho anh ta 12 triệu tệ để giúp sao nữ giải quyết vấn đề. Vậy nhưng cuối cùng “Cao ca” nuốt trọn khoản tiền này còn sao nữ cũng chẳng thể quay trở lại showbiz. Mọi nghi vấn của cộng đồng mạng đều hướng đến Lý Tiểu Lộ.

Những điểm tương đồng trên tấm hình được che kín với hình của Lý Tiểu Lộ khiến nhiều người tin rằng người đẹp họ Lý chính là sao nữ bị lừa 43 tỷ đồng

Sau khi bê bối “làm tóc” của Lý Tiểu Lộ bị phanh phui, cô bị “phong sát” hoàn toàn, sự nghiệp diễn xuất của người đẹp họ Lý tuột dốc không phanh. Cuộc hôn nhân giữa Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cũng kết thúc sau đó một thời gian. Vốn dĩ Lý Tiểu Lộ có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, vậy nhưng sau khi vướng vào bê bối ngoại tình, con đường hoạt động nghệ thuật của Lý Tiểu Lộ đã bị đóng chặt. Trước đây, Trác Vỹ từng tiết lộ rằng, vì muốn quay trở lại showbiz Lý Tiểu Lộ từng bị lừa 12 triệu tệ.