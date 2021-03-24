Phạm Băng Băng không ngại xấu xí khi vào vai người phụ nữ quê mùa

Tạo hình người phụ nữ quê mùa của Phạm Băng Băng vừa đăng tải đã nhận nhiều chú ý của fan hâm mộ.
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Phạm Băng vốn là nữ diễn viên xinh đẹp không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn là một nghệ sĩ được truyền thông phương Tây cực kỳ ái mộ. Những lần tham gia Liên hoan phim quốc tế, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đều nhận được sự săn đón nhiệt tình của những nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới.
Sau bê bối trốn thuế, sự nghiệp của Phạm Băng Băng gần như dừng lại, chuyện tình cảm giữa cô và Lý Thần cũng gặp trục trặc và sau đó cả hai tuyên bố chia tay. Các dự án phim ảnh trước đây công bố có Phạm Băng Băng tham gia đều tìm người khác thay thế hoặc chưa thể khởi quay.
Mặc dù bị khán giả quay lưng nhưng trong thời gian qua, Phạm Băng Băng không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội quay lại showbiz. Mới đây tạo hình mới của Phạm Băng Băng trong bộ phim Tha Sát (Perfect Blue) được đăng tải và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Từ những bức hình này cho thấy, “nữ hoàng thị phi” không ngại xấu xí để hóa thân vào một người phụ nữ quê mùa.
Hiện tại các thông tin về bộ phim này khá ít ỏi. Nếu thành công với vai diễn này, Phạm Băng Băng sẽ chính thức quay trở lại với nghiệp diễn sau một thời gian dài bị “phong sát".