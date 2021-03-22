Lộ bằng chứng cho thấy Phạm Băng Băng và Lý Thần tái hợp

Sao quốc tế 22/03/2021 18:30

Sau gần 2 năm tuyên bố chia tay, mới đây lại có thông tin cho rằng Phạm Băng Băng và tình cũ Lý Thần tái hợp.

Phạm Băng Băng tham gia showbiz 20 năm, cô vướng nhiều tin đồn tình ái nhưng mỹ nhân họ Phạm chỉ công khai một người đàn ông duy nhất là bạn trai mình. Người đó không ai khác chính là nam diễn viên Lý Thần. Khi cặp đôi đến với nhau cũng gặp rất nhiều sóng gió, vậy nhưng Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

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 Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn luôn là cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sau khi Phạm Băng Băng vướng phải scandal trốn thuế, tin đồn tình cảm giữa cô và Lý Thần trục trặc vẫn thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn mạng. Trước khi bê bối này xảy ra, Lý Thần từng cầu hôn Phạm Băng Băng thành công. Vậy nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn tuyên bố chia tay khiến nhiều fan hâm mộ tiếc nuối.

Gần đây thông tin về việc Lý Thần và Phạm Băng Băng tái hợp lại được lan truyền. Người hâm mộ tìm thấy bằng chứng cặp đôi tái hợp qua các hoạt động mới nhất của Phạm Băng Băng và Lý Thần.

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 Dù đã chia tay nhưng trong nhà của Lý Thần vẫn còn rất nhiều vật dụng màu hồng, màu mà Phạm Băng Băng thích nhất
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 Nhiều người tinh mắt còn phát hiện ra rằng trong nhà Lý Thần còn có 2 cái bàn chải đánh răng để cạnh nhau

Cách đây không lâu, khi Lý Thần tham gia một chương trình truyền hình đã khoe nhà của mình trên sóng truyền hình. Nhiều fan hâm mộ tinh mắt nhận ra, dù đã chia tay Phạm Băng Băng khá lâu nhưng đồ đạc bày biện trong nhà Lý Thần vẫn lưu giữ màu hồng – màu mà Phạm Băng Băng thích nhất.

Bên cạnh đó 2 clip mà Lý Thần và Phạm Băng Băng đăng tải cũng có màu tường và lối trang trí khá giống nhau. Cặp đôi nổi tiếng còn sử dụng bình uống nước cũng được xem là đồ đôi. Chính vì vậy mới rộ lên thông tin cả hai đã quay lại với nhau.

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 Bối cảnh sau lưng trong 2 clip mà Phạm Băng Băng và Lý Thần đăng tải khá giống nhau
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 Phạm Băng Băng và Lý Thần còn dùng bình uống nước khá giống nhau

Trước đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng cũng từng chia sẻ rằng, mọi người đã hiểu lầm Lý Thần. Chính Phạm Băng Băng mới là người đề xuất chia tay, cô không muốn vì mình mà Lý Thần phải chịu áp lực quá nhiều. Nếu thông tin tái hợp là sự thật, fan hâm mộ cặp đôi sẽ vô cùng vui sướng, vậy nhưng đến thời điểm hiện tại phía Lý Thần và Phạm Băng Băng vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho tin đồn lần này.

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Từ khóa:   diễn viên Phạm Băng Băng Lý Thần Phạm Băng Băng và Lý Thần

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