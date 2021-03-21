Sơn Hà Lệnh: Lộ ảnh thời quá khứ, Ôn Khách Hành Cung Tuấn vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Quá thành công với vai diễn Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh, 'mỹ nam' Cung Tuấn vướng thị phi chỉnh sửa nhan sắc.
- Thành công ngoài mong đợi của Sơn Hà Lệnh giúp Cung Tuấn chính thức 'qua mặt' Tiêu Chiến
- Sơn Hà Lệnh: Sự tàn độc và một phần lương thiện luôn tồn tại trong con người Ôn Khách Hành
Cuối tháng 2, bộ phim cổ trang Sơn Hà Lệnh chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thiên Nhai Khách được phát sóng. Ngay sau đó bộ phim này đã trở thành một hiện tượng của làng giải trí Hoa ngữ những tháng đầu năm 2021. Không chỉ bộ phim thành công ngoài mong đợi, hai nam chính của Sơn Hà Lệnh là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng trở thành những “nam thần” được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất hiện nay.
Trước khi đến với Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn đã từng tham gia một vài bộ phim nhưng chưa thực sự nổi tiếng. Thời gian trước đây, bộ phim có chủ đề hiện đại Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu được phát sóng, Cung Tuấn là nam chính của bộ phim này và cũng được khán giả yêu mến với vai bác sĩ Lăng Duệ.
Vậy nhưng Sơn Hà Lệnh mới thực sự là đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Cung Tuấn kể cả về tạo hình lẫn diễn xuất. Cung Tuấn vào vai Ôn Khách Hành Cốc chủ của Quỷ cốc, ngay từ khi còn nhỏ, gia đình Ôn Khách Hành đã trở thành nạn nhân của những mưu mô toan tính trên giang hồ. Tận mắt chứng kiến cái chết của bố mẹ mình, Ôn Khách Hành đã được Cốc chủ đời trước "nuôi dưỡng" trong Quỷ cốc. Khi lớn lên, Ôn Khách Hành đã tự tay giết chết Cốc chủ đời trước để lên thay với mục đích tìm cách báo thù những người đã gây ra cái chết của bố mẹ mình.
Tạo hình của Cung Tuấn khi vào vai Ôn Khách Hành liên tục nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng xứ Trung. Không chỉ vậy, khí chất khi dễ thương khi đầy ma mị của Cung Tuấn khiến vai diễn của anh rất trọn vẹn và đầy màu sắc. Đây được xem là một trong những nguyên nhân giúp Sơn Hà Lệnh làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng suốt thời gian qua.
Ghi điểm mạnh với khán giả vì sự điển trai vậy nhưng mới đây, một số tấm hình khi chưa nổi tiếng của Cung Tuấn được đăng tải và đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng “mỹ nam” Cung Tuấn đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng có ý kiến cho rằng hình ảnh khi đó thiếu sáng nên đã “dìm” nhan sắc của Cung Tuấn.
Quá nổi tiếng, đời tư của Cung Tuấn bắt đầu là đề tài béo bở để truyền thông và cộng đồng mạng khai thác. Vậy nhưng có thể khẳng định một điều rằng, Ôn Khách Hành chính là vai diễn được “đo ni đóng giày” cho Cung Tuấn, không có ai phù hợp với vai diễn Ôn cốc chủ hơn Cung Tuấn.