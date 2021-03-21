Sơn Hà Lệnh: Lộ ảnh thời quá khứ, Ôn Khách Hành Cung Tuấn vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Quá thành công với vai diễn Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh, 'mỹ nam' Cung Tuấn vướng thị phi chỉnh sửa nhan sắc.

Cuối tháng 2, bộ phim cổ trang Sơn Hà Lệnh chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thiên Nhai Khách được phát sóng. Ngay sau đó bộ phim này đã trở thành một hiện tượng của làng giải trí Hoa ngữ những tháng đầu năm 2021. Không chỉ bộ phim thành công ngoài mong đợi, hai nam chính của Sơn Hà Lệnh là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng trở thành những “nam thần” được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất hiện nay. Nhan sắc của Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh khiến fan hâm mộ chết mê chết mệt Trước khi đến với Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn đã từng tham gia một vài bộ phim nhưng chưa thực sự nổi tiếng. Thời gian trước đây, bộ phim có chủ đề hiện đại Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu được phát sóng, Cung Tuấn là nam chính của bộ phim này và cũng được khán giả yêu mến với vai bác sĩ Lăng Duệ.

Vậy nhưng Sơn Hà Lệnh mới thực sự là đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Cung Tuấn kể cả về tạo hình lẫn diễn xuất. Cung Tuấn vào vai Ôn Khách Hành Cốc chủ của Quỷ cốc, ngay từ khi còn nhỏ, gia đình Ôn Khách Hành đã trở thành nạn nhân của những mưu mô toan tính trên giang hồ. Tận mắt chứng kiến cái chết của bố mẹ mình, Ôn Khách Hành đã được Cốc chủ đời trước "nuôi dưỡng" trong Quỷ cốc. Khi lớn lên, Ôn Khách Hành đã tự tay giết chết Cốc chủ đời trước để lên thay với mục đích tìm cách báo thù những người đã gây ra cái chết của bố mẹ mình. Gia đình bị hại từ khi còn nhỏ khiến Ôn Khách Hành phải sống trong Quỷ cốc Tạo hình của Cung Tuấn khi vào vai Ôn Khách Hành liên tục nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng xứ Trung. Không chỉ vậy, khí chất khi dễ thương khi đầy ma mị của Cung Tuấn khiến vai diễn của anh rất trọn vẹn và đầy màu sắc. Đây được xem là một trong những nguyên nhân giúp Sơn Hà Lệnh làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng suốt thời gian qua.

Cung Tuấn hóa thân thành công vào nhân vật Ôn Khách Hành với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp Ghi điểm mạnh với khán giả vì sự điển trai vậy nhưng mới đây, một số tấm hình khi chưa nổi tiếng của Cung Tuấn được đăng tải và đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng “mỹ nam” Cung Tuấn đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng có ý kiến cho rằng hình ảnh khi đó thiếu sáng nên đã “dìm” nhan sắc của Cung Tuấn. Tấm hình ngày xưa của Cung Tuấn được cộng đồng mạng "đào lại", Cung Tuấn vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ Vậy nhưng nhiều fan hâm mộ vẫn bảo vệ Cung Tuấn Quá nổi tiếng, đời tư của Cung Tuấn bắt đầu là đề tài béo bở để truyền thông và cộng đồng mạng khai thác. Vậy nhưng có thể khẳng định một điều rằng, Ôn Khách Hành chính là vai diễn được “đo ni đóng giày” cho Cung Tuấn, không có ai phù hợp với vai diễn Ôn cốc chủ hơn Cung Tuấn.

Điểm danh những bộ phim cổ trang đam mỹ chuyển thể hot nhất Cbiz năm 2021 Thành công của ngoài mong đợi của Trần Tình Lệnh và Sơn Hà Lệnh khiến thị trường phim đam mỹ chuyển thể xứ Trung nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

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